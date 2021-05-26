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Shaylon tem boa atuação em goleada do São Paulo e mostra que pode ganhar mais espaço

Encostado no começo da temporada, meia foi um dos destaques na goleada sobre o Sporting Cristal por 3 a 0, no Morumbi, recebendo até elogios do técnico Hernán Crespo...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 09:30
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo goleou o Sporting Cristal por 3 a 0, no Morumbi, pela sexta rodada do Grupo E da Libertadores. Apesar de não ter marcado gol, o meia Shaylon foi um dos destaques da equipe na partida e recebeu elogios do técnico Crespo e até mesmo da torcida são-paulina.
ATUAÇÕES: Bruno Alves, Hernanes e Rojas lideram reservas do São Paulo em vitória na Libertadores
Atuando como uma espécie de segundo volante, o camisa 19 foi muito participativo, ajudando na construção de jogadas na frente da defesa são-paulina e também dando um último passe para finalização, como a de Vitor Bueno, que o goleiro Duarte defendeu.
VEJA A TABELA E SIMULE JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO De acordo com o 'SofaScore', o meia teve 97 ações com a bola, sendo sete passes decisivos e ainda teve uma taxa de 91% de acertos em passes, tocando a bola corretamente em 81 de 89 passes. Além disso, foi uma chance de gol criada, três cruzamentos certos - 100% de acerto -, dois dribles e um desarme.
A boa atuação rendeu elogios do comandante Hernán Crespo, que afirmou observar o jogador. Segundo ele, Shaylon pode ter mais chances com a camisa do São Paulo nesta temporada.
- Sim! Porque não? Como todos, deve merecer, trabalhar durante todos os treinos. Todos fizeram isso até hoje - respondeu de forma sucinta. Vale ressaltar que Shaylon esteve emprestado ao Goiás na temporada passada, onde atuou até mesmo na lateral, e a princípio, não estava nos planos da comissão técnica do São Paulo. No entanto, o desempenho do jogador nos treinamentos fez Crespo dar uma chance ao camisa 19. Nesta temporada, foi relacionado para cinco partidas.
Ficou no banco em três delas e participou de duas, ambas na Libertadores. Jogou 30 minutos na derrota para o Racing (ARG), por 1 a 0, no Morumbi e participou dos 90 minutos diante do Sporting Cristal (PER), na goleada por 3 a 0, na última quinta-feira.

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