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Shaylon fala sobre oportunidades recebidas por Hernán Crespo: ‘Ele sabe que pode contar comigo’

Ganhando cada vez mais minutos em campo, o meia vem se tornando peça importante para o calendário intenso do Tricolor, que exige que o elenco seja utilizado ao máximo...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 09:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Ganhando mais minutos em campo pelo São Paulo após retornar de empréstimo, o meia Shaylon falou sobre sua relação com o treinador da equipe, Hernán Crespo e a possibilidade de exercer diferentes funções, a fim de se firmar como uma boa alternativa no elenco. CONFIRA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO!
Shaylon foi titular na partida contra o Sporting Cristal, do Peru, na última terça-feira (25), em duelo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor venceu o confronto por 3 a 0 e terminou no segundo lugar do Grupo E, classificado para as oitavas.
Sobre a oportunidade, o meia comentou que deseja devolver a confiança depoistada pelo treinador.
- O Crespo é um grande treinador. Está sendo muito positivo pra mim esse início de trabalho com ele e espero cada vez mais retribuir a confiança dentro de campo - afirmou Shaylon.Na partida diante do Sporting Cristal, Shaylon teve uma função muito ligada à criação ofensiva da equipe, participando bem do jogo ao lado de Hernanes.
O meia, entretanto, se mostrou apto a jogar em outras funções e, inclusive, outros setores do campo.
- Posso ajudar em mais de uma posição e estou a disposição do professor. Ele sabe que pode contar comigo em alguns setores do campo e estou pronto para jogar onde for preciso - comentou o atleta.Sendo uma boa opção para o time do São Paulo, que precisará rodar seu elenco devido ao calendário apertado, com três competições, Shaylon pode ser um nome importante para a temporada.
O Tricolor estreia no Brasileirão no sábado (29), às 21h, no Morumbi, diante do Fluminense. A equipe chega embalada após ser campeã do Paulistão no último domingo (23) e em boa fase.

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