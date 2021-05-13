Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Shaylon e Boia 'ressurgem' no São Paulo e são inscritos no Paulistão

Meia e atacante do Tricolor voltaram a atuar pelo clube no empate contra o Rentistas e foram inscritos em nova lista de jogadores no Campeonato Paulista...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 07:00
Crédito: Montagem LANCE!
O jogo do São Paulo contra o Rentistas marcou a volta de dois jogadores do São Paulo: o meia Shaylon e o atacante Paulinho Boia. A dupla entrou no segundo tempo, tentou o gol da vitória, mas não conseguiu e agora pode ter mais oportunidades no Campeonato Paulista.
ATUAÇÕES: Orejuela estreia com gol, Vitor Bueno perde pênalti e São Paulo empata com o Rentistas
Isso porque o técnico Hernán Crespo inscreveu Shaylon e Boia para o mata-mata do estadual. Os dois entraram nos lugares do atacante Bruno Rodrigues, um dos reforços para a atual temporada, e o goleiro Thiago Couto.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA LIBERTADORES DE 2021 Shaylon foi contratado pelo São Paulo em 2017, após se destacar na Chapecoense. Sem espaço no Tricolor, o meia foi emprestado nos últimos anos para Goiás, onde disputou o último Brasileirão, e Bahia. Com contrato até té janeiro do ano que vem, ele passou por um período de avaliações no CT da Barra Funda no começo desta temporada e parece ter agradado Crespo.
Inscrito na Libertadores, ele foi relacionado para os jogos contra Sporting Cristal e Rentistas, pela ida do turno, mas acabou não entrando em campo. Voltou a ser utilizado contra os uruguaios na última quarta-feira, atuando por 21 minutos. Já Paulinho Boia quase não permaneceu no São Paulo nesta temporada. No começo de março desse ano, o Tricolor tentou envolver o atacante em uma troca com o Vasco pelo meia Martín Benitez. No entanto, o próprio Boia recusou, para ter mais tempo e mostrar seu futebol para a comissão técnica.
Vale destacar que ele ainda passou por uma artroscopia no joelho e precisou recuperar a forma física para estar novamente à disposição. Com Crespo, ele foi relacionado para as partidas contra Rentistas e Sporting Cristal, mas sem ser utilizado. Voltou a ser utilizado contra os uruguaios na última quarta-feira, atuando também por 21 minutos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados