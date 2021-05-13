Shaylon e Boia 'ressurgem' no São Paulo e são inscritos no Paulistão

Crédito: Montagem LANCE!

O jogo do São Paulo contra o Rentistas marcou a volta de dois jogadores do São Paulo: o meia Shaylon e o atacante Paulinho Boia. A dupla entrou no segundo tempo, tentou o gol da vitória, mas não conseguiu e agora pode ter mais oportunidades no Campeonato Paulista.

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Isso porque o técnico Hernán Crespo inscreveu Shaylon e Boia para o mata-mata do estadual. Os dois entraram nos lugares do atacante Bruno Rodrigues, um dos reforços para a atual temporada, e o goleiro Thiago Couto.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA LIBERTADORES DE 2021 Shaylon foi contratado pelo São Paulo em 2017, após se destacar na Chapecoense. Sem espaço no Tricolor, o meia foi emprestado nos últimos anos para Goiás, onde disputou o último Brasileirão, e Bahia. Com contrato até té janeiro do ano que vem, ele passou por um período de avaliações no CT da Barra Funda no começo desta temporada e parece ter agradado Crespo.

Inscrito na Libertadores, ele foi relacionado para os jogos contra Sporting Cristal e Rentistas, pela ida do turno, mas acabou não entrando em campo. Voltou a ser utilizado contra os uruguaios na última quarta-feira, atuando por 21 minutos. Já Paulinho Boia quase não permaneceu no São Paulo nesta temporada. No começo de março desse ano, o Tricolor tentou envolver o atacante em uma troca com o Vasco pelo meia Martín Benitez. No entanto, o próprio Boia recusou, para ter mais tempo e mostrar seu futebol para a comissão técnica.