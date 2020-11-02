futebol

Shaylon comemora primeiro gol pelo Goiás: 'É uma felicidade enorme'

O meia marcou o gol de empate contra o Vasco em 1 a 1 na partida disputada no último domingo (1) no estádio Hailé Pinheiro
02 nov 2020 às 16:53

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 16:53

Crédito: Divulgação/Goiás
Pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão, o Goiás, apesar de sair atrás no placar, buscou o empate por 1 a 1 no último domingo (1) contra o Vasco com o gol marcado por Shaylon, seu primeiro pelo clube goiano.
O meia revela a sensação que sentiu ao balançar as redes e afirma que é consequência do bom trabalho realizado desde sua chegada. Em apenas sete partidas, se tornou titular absoluto e comemorou seu início no clube Esmeraldino.
- É uma felicidade enorme poder marcar pela primeira vez com a camisa do Goiás. Cheguei com bastante vontade de jogar e ajudar a equipe. Estou me dedicando muito nos treinos e o gol foi consequência de um trabalho bem feito de toda equipe. Consegui ter um bom início no clube e fui coroado com o gol - disse o atleta.
Shaylon desfalca o Goiás na próxima rodada, contra o São Paulo, já que pertence ao clube paulista. Apesar da sequência negativa, o jogador de 23 anos acredita que é possível subir na tabela e ressalta o objetivo de todo elenco:
- Estamos focados e trabalhando firme pra voltar a vencer no Brasileirão. Contra o Vasco, saímos atrás mas conseguimos reagir e buscamos o empate. Temos um elenco qualificado e nosso principal objetivo é buscar resultados positivos o mais rápido possível pra subir na tabela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

