Shaqiri, do Liverpool, é alvo do Newcastle para próxima temporada

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Com a eminente troca de donos no comando do Newcastle, o clube inglês não deverá medir esforços para contratar estrelas do futebol europeu para reforçar seu elenco e bater de frente com o chamado "big-six", grupo dos seis maiores equipes da Terra da Rainha. E segundo o jornal "Daily Mail", o novo alvo é Shaqiri, do Liverpool.

Depois de nomes como Philippe Coutinho, Cavani e Stones serem especulados nos Magpies, agora o suíço dos Reds que ganha as manchetes na Inglaterra. O jornal afirma que as poucas oportunidades do jogador com o técnico Jürgen Klopp seriam fundamentais na escolha em sair do Anfield.