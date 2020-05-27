Shaqiri, do Liverpool, é alvo do Newcastle para próxima temporada

Com a eminente troca de donos no comando do Newcastle, o clube inglês não deverá medir esforços para contratar estrelas do futebol europeu para reforçar seu elenco e bater de frente com o chamado "big-six", grupo dos seis maiores equipes da Terra da Rainha. E segundo o jornal "Daily Mail", o novo alvo é Shaqiri, do Liverpool.
Depois de nomes como Philippe Coutinho, Cavani e Stones serem especulados nos Magpies, agora o suíço dos Reds que ganha as manchetes na Inglaterra. O jornal afirma que as poucas oportunidades do jogador com o técnico Jürgen Klopp seriam fundamentais na escolha em sair do Anfield.
Na atual temporada, o camisa 23 fez apenas 10 partidas com a camisa do atual campeão europeu e mundial e em apenas três delas ele foi titular.E MAIS:Estrelas do Olympique de Marseille convenceram Villas-Boas a ficarCom falha do goleiro, RB Leipzig empata com o Hertha BerlinJuventus desiste de repatriar o francês Paul PogbaJogos da La Liga poderão ser disputados às segundas e sextas E MAIS: