Shakhtar vence Wolfsburg e avança às quartas de final da Europa League

Crédito: Sergei SUPINSKY / AFP

Pelas oitavas de final da Europa League, o Shakhtar venceu o Wolfsburg por 3 a 0. Júnior Moraes, duas vezes, e Solomon marcaram os gols do time turco, que passou no agregado por 5 a 1.

UM A MENOS PRA CADA LADOAs duas equipes terminaram com 10 jogadores em campo. Do lado do Shakhtar, Khocholava fez falta no brasileiro João Victor. Como era o último homem e era uma chance clara de gol, recebeu o vermelho direto, aos 23 minutos do segundo tempo. Dois minutos depois, Brooks fez uma falta dura e recebeu o segundo amarelo.

NO FINALZINHO​A partida estava empatada em 0 a 0 até os 44 minutos do segundo tempo. Júnior Moraes abriu o placar e em menos de cinco minutos, o Shakhtar marcou outros dois.