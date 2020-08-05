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futebol

Shakhtar vence Wolfsburg e avança às quartas de final da Europa League

Como jogo de ida havia sido disputado, placar agregado ficou em 5 a 1 para o time turco...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 16:01

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 16:01

Crédito: Sergei SUPINSKY / AFP
Pelas oitavas de final da Europa League, o Shakhtar venceu o Wolfsburg por 3 a 0. Júnior Moraes, duas vezes, e Solomon marcaram os gols do time turco, que passou no agregado por 5 a 1.
UM A MENOS PRA CADA LADOAs duas equipes terminaram com 10 jogadores em campo. Do lado do Shakhtar, Khocholava fez falta no brasileiro João Victor. Como era o último homem e era uma chance clara de gol, recebeu o vermelho direto, aos 23 minutos do segundo tempo. Dois minutos depois, Brooks fez uma falta dura e recebeu o segundo amarelo.
NO FINALZINHO​A partida estava empatada em 0 a 0 até os 44 minutos do segundo tempo. Júnior Moraes abriu o placar e em menos de cinco minutos, o Shakhtar marcou outros dois.
ARTILHEIROJunior Moraes foi o nome da classificação. O brasileiro naturalizado ucraniano marcou dois gols na vitória do clube turco. No primeiro, o atacante completou cruzamento na área. No segundo, driblou o goleiro e marcou.

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