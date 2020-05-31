Shakhtar vence o Dínamo de Kiev com brilho de brasileiros

Crédito: Marcos Antônio marcou terceiro gol da vitória - Divulgação

Dois brasileiros brilharam na volta do Campeonato Ucraniano. Neste domingo, o Shakhtar Donetsk retornou para competição após a paralisação pela pandemia de Covid-19, venceu o clássico contra o Dínamo de Kiev por 3 a 1, com gols de Marlos (duas vezes) e Marcos Antônio, e lidera o hexagonal final.

Após o gol importante, Marcos Antônio não escondeu a felicidade em retornar ao futebol com uma vitória no clássico.

- Fico feliz com a volta do futebol e do campeonato nacional. Retornar a campo justamente num clássico desse tamanho, onde tive a felicidade de fazer um gol e ajudar o time é muito gratificante. O mais importante é o Shakhtar voltar com o pé direito. Vamos seguir trabalhando forte para que os bons resultados sigam acontecendo - disse o jogador.