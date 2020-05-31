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futebol

Shakhtar vence o Dínamo de Kiev com brilho de brasileiros

Marlos e Marcos Antônio ajudaram seu time, que lidera o hexagonal final da competição...
LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2020 às 20:31

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 20:31

Crédito: Marcos Antônio marcou terceiro gol da vitória - Divulgação
Dois brasileiros brilharam na volta do Campeonato Ucraniano. Neste domingo, o Shakhtar Donetsk retornou para competição após a paralisação pela pandemia de Covid-19, venceu o clássico contra o Dínamo de Kiev por 3 a 1, com gols de Marlos (duas vezes) e Marcos Antônio, e lidera o hexagonal final.
Após o gol importante, Marcos Antônio não escondeu a felicidade em retornar ao futebol com uma vitória no clássico.
- Fico feliz com a volta do futebol e do campeonato nacional. Retornar a campo justamente num clássico desse tamanho, onde tive a felicidade de fazer um gol e ajudar o time é muito gratificante. O mais importante é o Shakhtar voltar com o pé direito. Vamos seguir trabalhando forte para que os bons resultados sigam acontecendo - disse o jogador.
A Ucrânia foi um dos nove países da Europa que retornaram as competições de futebol desde a última quinta-feira, a maior parte no Leste Europeu. E MAIS:

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