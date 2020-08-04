Shakhtar e Wolfsburg lutam por vaga nas quartas de final

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O Wolfsburg viaja para encarar e tentar reverter a derrota sofrida em casa por 2 a 1 no jogo de ida contra o Shakhtar Donetsk pelas oitavas de final da Liga Europa. A partida que acontece nesta quarta-feira, às 13h55 (horário de Brasília), traz um certo favoritismo para a equipe ucraniana, campeã nacional, enquanto os alemães não jogam desde junho e terminaram a Bundesliga de maneira irregular.

O técnico alemão Oliver Glasner disse que, apesar do tempo sem atuar, o time deve entrar com vontade para buscar a classificação às quartas de final.

- Será importante competirmos com grande entusiasmo e emoção. O Shakhtar é um time muito bom, com experiência internacional e frequentador de Liga dos Campeões. Mas vimos no jogo de ida que podemos ter nossas chances, que podemos ser perigosos. Jogamos pela vitória todos os jogos, então o fato de sabermos que temos que marcar dois gols não muda nada.

Luís Castro, técnico português do Shakhtar, não acredita em vantagem durante o confronto e diz ter estudado o rival para não ser surpreendido durante o jogo.

- Não há vantagens porque terminamos o campeonato mais tarde do que o Wolfsburg. Estamos preparados para a batalha e não encontramos nenhuma facilidade. Sabemos quais são os pontos do adversário e que eles são fortes como uma equipe.