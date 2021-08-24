Shakhtar Donetsk x Monaco: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

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O Shakhtar Donetsk recebe o Monaco nesta quarta-feira pela partida de volta da fase eliminatória da Champions League. Após vencer na ida por 1 a 0, a equipe ucraniana procura manter a vantagem para conseguir a classificação à fase de grupos da competição.

Veja a tabela da ChampionsCom a vantagem após a vencer a partida de ida por 1 a 0, o Shakhtar Donetsk decidirá a eliminatória jogando na Ucrânia. Após vencer o Monaco com gol de Pedrinho, a equipe ucraniana busca garantir ao menos o empate para avançar à fase de grupos.

Ao iniciar a eliminatória com a derrota na partida por 1 a 0, o Monaco precisa conviver ainda com uma sequência ruim. Além de perder na Champions League, a equipe monegasca enfrentou outras duas derrotas para Lorient e Lens na Ligue 1.FICHA TÉCNICASHAKHTAR DONETSK x MONACO - CHAMPIONS LEAGUE

Data e horário: 25/08/2021, às 16h (de Brasília)Local: Olimpiysky National Sports, em Kiev (UCR)Árbitro: Anthony Taylor (ING)Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)Onde assistir: TNT Sports

SHAKHTAR DONETSK (Treinador: Roberto de Zerbi)Pyatov; Matviyenko, Marlon, Vitão e Dodô; Marcos Antonio, Alan Patrick, Tetê, Solomon e Pedrinho; Traore.