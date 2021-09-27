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Shakhtar Donetsk x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Tanto a Inter de Milão quanto o Shakhtar Donetsk saíram derrotados após a primeira rodada da Liga dos Campeões e buscam se recuperar na classificação...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 13:58

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 13:58
Crédito: Inter de Milão busca superar Shakhtar na Ucrânia após derrota para o Real Madrid (MARCO BERTORELLO / AFP
A Inter de Milão visita o Shakhtar Donetsk nesta terça-feira, às 13h45 (horário de Brasília), pela Champions League. Tanto a equipe italiana quanto a ucraniana buscam se recuperar das derrotas sofridas na primeira rodada da Liga dos Campeões com o objetivo de chegar às oitavas de final.Quer outra história
No última edição da Champions League, Inter de Milão e Shakhtar Donetsk se enfrentaram também pela fase de grupos. Na ocasião, tanto o jogo na Ucrânia quanto o da Itália terminaram empatados por 0 a 0 e o maior prejudicado foi o clube nerazurri que terminou a fase de grupos na última colocação.
> Veja a tabela da Champions League
Momento das equipes
Recentemente, o Shakhtar conquistou o título da Supercopa da Ucrânia, mas ocupa a vice-liderança no campeonato nacional. No próximo domingo, a equipe de De Zerbi enfrenta o Dínamo de Kiev em busca da primeira colocação. Já a Inter vem de empate contra a Atalanta e está invicta no Campeonato Italiano.
FICHA TÉCNICA:Shakhtar Donetsk x Inter de Milão
Data e horário: 28/9/2021, às 13h45 (de Brasília)Local: Estádio Olímpico de Kiev, em Kiev (UCR)Onde assistir: TNT e HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SHAKHTAR DONETSK (Técnico: Roberto De Zerbi)Pyatov; Dodo, Marlon, Matvienko e Ismaily; Maycon e Marcos Antônio; Tete, Pedrinho e Marlos; Traore
Desfalques: Fernando e Júnior Moraes (machucados)
INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic; Lautaro Martinez e Dzeko
Desfalques: Arturo Vidal, Joaquin Correa e Stefano Sensi (machucados)

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