Shakhtar Donetsk x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Crédito: Inter de Milão busca superar Shakhtar na Ucrânia após derrota para o Real Madrid (MARCO BERTORELLO / AFP

A Inter de Milão visita o Shakhtar Donetsk nesta terça-feira, às 13h45 (horário de Brasília), pela Champions League. Tanto a equipe italiana quanto a ucraniana buscam se recuperar das derrotas sofridas na primeira rodada da Liga dos Campeões com o objetivo de chegar às oitavas de final.Quer outra história

No última edição da Champions League, Inter de Milão e Shakhtar Donetsk se enfrentaram também pela fase de grupos. Na ocasião, tanto o jogo na Ucrânia quanto o da Itália terminaram empatados por 0 a 0 e o maior prejudicado foi o clube nerazurri que terminou a fase de grupos na última colocação.

> Veja a tabela da Champions League

Momento das equipes

Recentemente, o Shakhtar conquistou o título da Supercopa da Ucrânia, mas ocupa a vice-liderança no campeonato nacional. No próximo domingo, a equipe de De Zerbi enfrenta o Dínamo de Kiev em busca da primeira colocação. Já a Inter vem de empate contra a Atalanta e está invicta no Campeonato Italiano.

FICHA TÉCNICA:Shakhtar Donetsk x Inter de Milão

Data e horário: 28/9/2021, às 13h45 (de Brasília)Local: Estádio Olímpico de Kiev, em Kiev (UCR)Onde assistir: TNT e HBO Max

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SHAKHTAR DONETSK (Técnico: Roberto De Zerbi)Pyatov; Dodo, Marlon, Matvienko e Ismaily; Maycon e Marcos Antônio; Tete, Pedrinho e Marlos; Traore

Desfalques: Fernando e Júnior Moraes (machucados)

INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic; Lautaro Martinez e Dzeko