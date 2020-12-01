  • Shakhtar Donetsk vence o Real Madrid com gol de Dentinho e deixa tudo em aberto no Grupo B
futebol

Shakhtar Donetsk vence o Real Madrid com gol de Dentinho e deixa tudo em aberto no Grupo B

Brasileiro entrou no início do primeiro tempo no lugar de Junior
Moraes, que saiu lesionado. Solomon também balançou as redes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2020 às 16:49

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 16:49

Crédito: Sergei SUPINSKY / AFP
O Shakhtar Donetsk venceu o Real Madrid mais uma vez. Antes vencedor na Espanha, os ucranianos triunfaram em casa por 2 a 0 e garantiram os três pontos mais uma vez. Dentinho e Solomon foram os autores dos gols da partida.
VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESEssa foi a segunda derrota do Real Madrid para o Shakhtar Donetsk na fase de grupos do Grupo B. Nas duas, os espanhóis foram mal. A diferença é que na primeira conseguiram esboçar uma recuperação no final.
Aos 23 minutos do primeiro tempo, Dentinho entrou na vaga de Junior Moraes, que se lesionou em dividida com Varane. Ele até tentou continuar em campo, mas não conseguiu. Com 11 do segundo tempo, o brasileiro aproveitou uma bagunça na zaga do Real Madrid para abrir o placar.
Solomon, que entrou aos 27 do segundo tempo, aumentou. Aos 37, o atacante recebeu na ponta, cortou para o meio e chutou sem chances para Courtois. O Real Madrid sequer conseguiu dar muitos sustos ao gol ucraniano.
Com a vitória do Shakhtar, o Grupo B fica completamente em aberto. Os ucranianos ultrapassaram o Real Madrid e assumiram a segunda colocação, mas ambos somam sete pontos. O Borussia Mönchengladbach, que ainda joga na rodada contra a lanterna Inter de Milão, é o líder do grupo, com oito pontos.
Pelo Grupo A, o RB Salzburg venceu o Lokomotiv Moscou por 3 a 1. Berisha, duas vezes, e Adeyemi, marcaram os gols dos visitantes, enquanto Miranchuk descontou.

