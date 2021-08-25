  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Shakhtar Donetsk marca na prorrogação, bate o Monaco e avança à fase de grupos da Champions
Shakhtar Donetsk marca na prorrogação, bate o Monaco e avança à fase de grupos da Champions

Com gol contra aos 114 minutos de jogo, Shakhtar Donetsk conseguiu classificação heroica para a fase de grupos...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 18:36

LanceNet

Crédito: Twitter / Shakhtar Donetsk
O Shakhtar Donetsk conseguiu uma classificação heroica para a fase de grupos da Champions League ao marcar na prorrogação contra o Monaco. O confronto terminou em empate por 2 a 2, mas a equipe ucraniana havia vencido a primeira partida por 1 a 0 e avançou à fase seguinte da competição.
Veja a tabela da Champions LeagueABRIU O PLACARJá no início da partida, o Monaco, que havia perdido a partida de ida por 1 a 0 jogando em casa, precisou ir ao ataque para buscar o ataque. Aos 18 minutos de partida, a equipe visitante conseguiu marcar o primeiro gol com o atacante Ben Yedder.
VANTAGEM​Ainda no primeiro tempo, o Monaco precisou aproveitar o seu bom momento no campo ofensivo para buscar mais um gol. A equipe monegasca teria a vantagem caso balançasse a rede mais uma vez, e conseguiu novamente com Ben Yedder após assistência de Caio Henrique.
DIMINUIUNa etapa final do confronto desta quarta-feira, o Shakhtar Donetsk colocou um de seus melhores jogadores em campo. Marlos entrou aos 21 minutos de segundo tempo e, oito minutos depois, diminuiu para a equipe ucraniana após assistência de Alan Patrick.
HERÓI OU VILÃO?O 2 a 2 agregado levava a partida para a prorrogação, visto que não há vantagem do gol fora nesta fase da competição. No primeiro tempo, o placar ficou igual mas, na segunda etapa, aos 24 minutos da prorrogação, Mudryk tornou-se o herói do Shakhtar ao chutar a bola que desviou no lateral Ruben Aguilar, do Monaco, para classificar a equipe ucraniana.
SEQUÊNCIAClassificado, o Shakhtar Donetsk está no pote 4 e aguarda o sorteio da fase de grupos da Champions League.
OUTROS RESULTADOSBronby 1x2 RB Salzburg (agregado: 2x4)Dinamo Zabreb 0x0 Sheriff (agregado: 0x3)

