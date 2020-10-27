Shakhtar Donetsk e Inter de Milão empatam sem gols pela Champions

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Tudo igual em Kiev. Pela segunda rodada da Liga dos Campeões, Shakhtar Donetsk e Inter de Milão empataram sem gols em partida válida pelo Grupo B. Pior para os italianos, que ficam com dois pontos em dois jogos. Os ucranianos chegaram aos quatro pontos.

+ VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESDOMÍNIO ITALIANOOs 45 minutos iniciais foram de amplo domínio da Inter de Milão. Mesmo jogando fora de casa, o time de Antonio Conte impôs seu ritmo e foi quem criou as melhores oportunidades de gol. A melhor delas, foi com o atacante Romelu Lukaku, que cobrou falta no travessão. O goleiro Trubin, do Shakhtar, fez grande defesa antes da bola explodir na baliza.

MAIS DOMÍNIONa etapa final, a Inter de Milão novamente foi superior aos ucranianos, mas não conseguiu balançar as redes. Logo no início do segundo tempo, o argentino Lautaro Martínez perdeu grande chance de marcar. Após chute de Brozovic, Trubin fez defesa, mas deu rebote. Sem goleiro, o 'Toro' chutou para fora.

RECLAMAÇÃOJá na parte final do jogo, a Inter de Milão reclamou de um pênalti em Lukaku. O belga disputou com o zagueiro Bondar dentro da área, foi ao chão e reclamou de ser agarrado. O árbitro de vídeo não recomendou ao juiz Georgi Kabakov que olhasse o vídeo.