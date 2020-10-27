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futebol

Shakhtar Donetsk e Inter de Milão empatam sem gols pela Champions

Em jogo disputado na Ucrânia, equipe de Milão pressiona o adversário, acerta bola na trave, perde gol sem goleiro, reclama de pênalti, mas não balança as redes...
LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 16:56

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 16:56

Crédito: AFP
Tudo igual em Kiev. Pela segunda rodada da Liga dos Campeões, Shakhtar Donetsk e Inter de Milão empataram sem gols em partida válida pelo Grupo B. Pior para os italianos, que ficam com dois pontos em dois jogos. Os ucranianos chegaram aos quatro pontos.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESDOMÍNIO ITALIANOOs 45 minutos iniciais foram de amplo domínio da Inter de Milão. Mesmo jogando fora de casa, o time de Antonio Conte impôs seu ritmo e foi quem criou as melhores oportunidades de gol. A melhor delas, foi com o atacante Romelu Lukaku, que cobrou falta no travessão. O goleiro Trubin, do Shakhtar, fez grande defesa antes da bola explodir na baliza.
MAIS DOMÍNIONa etapa final, a Inter de Milão novamente foi superior aos ucranianos, mas não conseguiu balançar as redes. Logo no início do segundo tempo, o argentino Lautaro Martínez perdeu grande chance de marcar. Após chute de Brozovic, Trubin fez defesa, mas deu rebote. Sem goleiro, o 'Toro' chutou para fora.
RECLAMAÇÃOJá na parte final do jogo, a Inter de Milão reclamou de um pênalti em Lukaku. O belga disputou com o zagueiro Bondar dentro da área, foi ao chão e reclamou de ser agarrado. O árbitro de vídeo não recomendou ao juiz Georgi Kabakov que olhasse o vídeo.
SEQUÊNCIANa próxima rodada da Liga dos Campeões, que ocorre já na próxima semana, o Shakhtar enfrente o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, novamente em casa. A Inter de Milão visita o Real Madrid para o duelo mais aguardado do grupo. Ambos os jogos acontecem na terça-feira, dia 3 de novembro.

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