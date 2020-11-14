Sexta-feira é marcada por goleadas na Série D

A 12ª rodada da fase de grupos da Série D teve continuidade nesta sexta-feira com 19 jogos, onde não faltou bola dentro da rede para alegria dos torcedores, que já começam a sonhar com a próxima fase.Confira abaixo os resultados:
Coruripe 2 x 0 ItabaianaGama 3 x 0 Villa NovaCentral 2 x 2 PotiguarCabofriense 7 x 0 NacionalGlobo 2 x 1 AfogadosVitoria-ES 3 x 0 União RondonópolisJacyobá 2 x 5 Frei PaulistanoMoto Club 2 x 1 AltosCampinense 1 x 1 Guarany-CECaxias 0 x 0 PelotasAtlético Cajazeiras 2 x 2 FlorestaPalmas 1 x 2 Atlético-BAAtlético Tubarão 0 x 2 Novorizontino FC Cascavel 1 x 2 FerroviáriaJi-Paraná 1 x 0 Independiente-PASão Raimundo 6 x 0 BaréGoiânia 2 x 1 AparecidenseAtlético-AC 1 x 2 Rio BrancoCaldense 1 x 2 Tupynambás