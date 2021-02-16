Sevilla x Borussia Dortmund: onde assistir e prováveis escalações

Em casa, o Sevilla terá um duelo difícil. Nesta quarta-feira, a equipe espanhola recebe o Borussia Dortmund, às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.
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Antes da partida, Edin Terzic, treinador do Borussia Dortmund, falou sobre o que espera do confronto.- Nosso objetivo é passar para a próxima fase, faremos tudo o que pudermos. Estamos cientes de que precisamos de duas boas atuações em duas partidas para avançar e precisamos da primeira na quarta-feira.
Lopetegui, comandante do Sevilla, aproveitou para elogiar o rival.
- É a terceira vez que o Sevilla tem a opção de jogar um jogo tão bonito nos últimos anos. Eu não me concentraria em um momento, mas no trabalho diário. Sempre olhe para a próxima etapa e não para trás. Estamos no meio da corrida e temos que olhar para a estrada, não para a paisagem. Temos um jogo exigente e precioso pela frente. Analisando o jogo do Dortmund, seu potencial e nível ofensivo e gerar futebol é difícil de igualar. Nível máximo em todas as linhas, mas isso não tira um pingo de ambição e entusiasmo para superá-los.
FICHA TÉCNICA
Sevilla x Borussia DortmundData e horário: 17/02/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilha, ESP)Onde assistir: TNT e Facebook do TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Sevilla (Treinador: Lopetegui)Bono; Vidal, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Jordan, Rakitic; Suso, Papu Gómez; En-Nesyri
Desfalques: Acuña, Ocampos, Navas e Rodríguez (dúvidas).
Borussia Dortmund (Treinador: Terzic)Hitz; Can, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Delaney; Sancho, Reus, Reyna; Haaland
Desfalques: Witsel, Zagadou e Burki (lesionados); Meunier e Piszczek (dúvidas).