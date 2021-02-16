Sevilla x Borussia Dortmund: onde assistir e prováveis escalações

Antes da partida, Edin Terzic, treinador do Borussia Dortmund, falou sobre o que espera do confronto.- Nosso objetivo é passar para a próxima fase, faremos tudo o que pudermos. Estamos cientes de que precisamos de duas boas atuações em duas partidas para avançar e precisamos da primeira na quarta-feira.

- É a terceira vez que o Sevilla tem a opção de jogar um jogo tão bonito nos últimos anos. Eu não me concentraria em um momento, mas no trabalho diário. Sempre olhe para a próxima etapa e não para trás. Estamos no meio da corrida e temos que olhar para a estrada, não para a paisagem. Temos um jogo exigente e precioso pela frente. Analisando o jogo do Dortmund, seu potencial e nível ofensivo e gerar futebol é difícil de igualar. Nível máximo em todas as linhas, mas isso não tira um pingo de ambição e entusiasmo para superá-los.