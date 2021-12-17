  • Sevilla x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol
Sevilla x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Equipe mandante ocupa a vice-liderança da La Liga e busca se aproximar do Real Madrid, enquanto os colchoneros buscam mais consistência na competição...
LanceNet

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 12:45

Mais cansado após entrar em campo pela Copa do Rei, o Sevilla recebe o Atlético de Madrid neste sábado, às 17h (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. A equipe da Andaluzia ocupa a vice-liderança da La Liga e busca se aproximar do Real Madrid, enquanto o Atlético tenta se manter no G-4.PREPARAÇÃO INDESEJADA- Preferia chegar com uma semana de preparação, mas é o que é. Não podemos pensar no que preferimos ou não. A verdade é que vamos jogar 48 horas após uma partida com prorrogação, com um campo diferente ao nosso e só pensamos nos recursos que temos e vamos tentar vencer - garantiu Lopetegui, técnico do Sevilla.
> Veja a tabela da La Liga
JOGO COMPLICADOO Atlético de Madrid vem de derrota sofrida no clássico para o Real Madrid e pode perder uma vaga no G-4 do Campeonato Espanhol caso não vença. O clube de Diego SImeone tem cinco pontos a menos que o Sevilla e está longe de disputar o título, mas quer garantir participação na próxima Champions League.
FICHA TÉCNICA:Sevilla x Atlético de Madrid
Data e horário: 18/12/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuan, em Sevilla (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SEVILLA (Técnico: Julen Lopetegui)Bounou; Montiel, Kounde, Carlos e Augustinsson; Rakitic, Delaney e Jordan; Gomez, Mir e Ocampos
Desfalques: Erik Lamela, Youssef En-Nesyri, Jesus Navas e Suso (machucados). Fernando (suspenso)
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Felipe, Gimenez e Hermoso; Llorente, Lemar, Koke, De Paul e Carrasco; Cunha e Suárez
Desfalques: Stefan Savic e Sime Vrsaljko (machucados)
