Sevilla x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações

Em busca de mais um título nacional, o líder Atlético de Madrid entra em campo neste domingo pelo Campeonato Espanhol após a pausa para a Data-Fifa. O adversário será o Sevilla, fora de casa, clube que também está no G-4. O jogo acontece no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, às 16h (de Brasília).
Antes da partida, o técnico Julen Lopetegui diz que não pensa em mais nada a não ser o jogo deste domingo. Para o treinador do Sevilla, sua equipe terá um grande desafio, contra "um dos melhores times do mundo".
- O único objetivo que existe, e é tremendo, é o Atlético de Madrid. É o único objetivo que existe em nossas cabeças. Parece pouco, mas estamos falando do líder, um dos melhores times do mundo. Um objetivo emocionante o suficiente para não pensar em mais nada - disse Lopetegui.
Do outro lado, Diego Simeone também elogiou bastante o atual campeão da Liga Europa e disse que o adversário é uma equipe muito bem treinada.
- O Sevilla joga muito bem, tem um treinador que o faz jogar de forma dinâmica, buscando superioridades numéricas e mostrando muitos recursos. Eles estão mostrando o quão competitivos são e a boa equipe que possuem. Eles têm variedade em seu elenco, é um dos mais compensados e equilibrados de todos - disse Simeone.
FICHA TÉCNICA
Sevilla x Atlético de MadridCampeonato Espanhol - 29ª rodada
Data e horário: 04/04/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha (ESP)Árbitro: Jesús Gil ManzanoAssistentes: César Soto Grado e Fernando Tresaco EscabosaOnde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
SEVILLA (Técnico: Julen Lopetegui)Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos e Acuña; Jordan, Fernando e Rakitic; Suso, En-Nesyri e Lucas Ocampos.
Desfalques: Escudero (Covid-19).
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Savic, Giménez e Hermoso; Trippier, Lemar, Koke, Llorente e Saúl Ñíguez; Correa e Suárez.
Desfalques: Ninguém.