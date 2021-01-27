futebol

Sevilla vence o Valencia sem dificuldades e avança na Copa do Rei

Equipe treinada por Lopetegui avança na Copa do Rei após blitz de gols apenas na primeira etapa do jogo...
LanceNet

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 16:58

Crédito: Divulgação / Sevilla
Nesta quarta-feira, o Sevilla recebeu o Valencia no Ramon Sanchez Pizjuan, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Rei. Em campo, um atropelo do time da casa foi visto já no primeiro tempo, e o time do Sevilla venceu o seu adversário sem dificuldades, contando com dois gols de Luuk de Jong e um golaço de cobertura de Ivan Rakitic.
Veja a tabela do EspanholOPORTUNISTAO Sevilla começou melhor na partida, e passou a pressionar o Valencia, que custava muito para ter a posse da bola. A equipe da casa, então, partiu para o ataque, e foi a única a criar chances no início do jogo. Foi então que, na cobrança de escanteio de Marcos Acuña, o atacante Luuk de Jong foi quem aproveitou melhor a chance, e marcou o primeiro do partida.
DOMÍNIO CONSOLIDADONo controle do jogo, o Sevilla viu o Valencia buscar mais o ataque após a abertura do placar, mas o seu setor defensivo foi eficiente para travar o adversário. Assim, a equipe de Lopetegui partiu atrás de mais um gol, e foi eficaz. Com assistência de Suso, Luuk de Jong foi quem marcou mais uma vez na partida.
BAILEDominando a partida, o Sevilla não abdicou do ataque ainda na primeira etapa, e foi atrás do terceiro gol. Com um ataque eficaz, a equipe chegou, e após o bloqueio de Gabriel Paulista, Rakitic viu o goleiro adiantado e ampliou para a sua equipe em um golaço de cobertura.
ADMINISTRADOO que foi visto na segunda parte do jogo foi uma partida totalmente administrada pelo Sevilla, que já havia garantido um 3 a 0 no primeiro tempo. Os 45 minutos restantes foram de um Valencia com poucos perigos e sem esperança de virada, e de uma equipe dona da casa que tornou-se dona da partida.
SEQUÊNCIAClassificado, o Sevilla enfrenta o Eibar neste sábado, mas em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, às 10h (de Brasília). O Valencia, por sua vez, busca um bom resultado após eliminação, e enfrenta o Elche, também no sábado e pela mesma rodada, mas às 14:30h (de Brasília).

