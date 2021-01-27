Sevilla vence o Valencia sem dificuldades e avança na Copa do Rei

Nesta quarta-feira, o Sevilla recebeu o Valencia no Ramon Sanchez Pizjuan, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Rei. Em campo, um atropelo do time da casa foi visto já no primeiro tempo, e o time do Sevilla venceu o seu adversário sem dificuldades, contando com dois gols de Luuk de Jong e um golaço de cobertura de Ivan Rakitic.
OPORTUNISTAO Sevilla começou melhor na partida, e passou a pressionar o Valencia, que custava muito para ter a posse da bola. A equipe da casa, então, partiu para o ataque, e foi a única a criar chances no início do jogo. Foi então que, na cobrança de escanteio de Marcos Acuña, o atacante Luuk de Jong foi quem aproveitou melhor a chance, e marcou o primeiro do partida.
DOMÍNIO CONSOLIDADONo controle do jogo, o Sevilla viu o Valencia buscar mais o ataque após a abertura do placar, mas o seu setor defensivo foi eficiente para travar o adversário. Assim, a equipe de Lopetegui partiu atrás de mais um gol, e foi eficaz. Com assistência de Suso, Luuk de Jong foi quem marcou mais uma vez na partida.
BAILEDominando a partida, o Sevilla não abdicou do ataque ainda na primeira etapa, e foi atrás do terceiro gol. Com um ataque eficaz, a equipe chegou, e após o bloqueio de Gabriel Paulista, Rakitic viu o goleiro adiantado e ampliou para a sua equipe em um golaço de cobertura.
ADMINISTRADOO que foi visto na segunda parte do jogo foi uma partida totalmente administrada pelo Sevilla, que já havia garantido um 3 a 0 no primeiro tempo. Os 45 minutos restantes foram de um Valencia com poucos perigos e sem esperança de virada, e de uma equipe dona da casa que tornou-se dona da partida.
SEQUÊNCIAClassificado, o Sevilla enfrenta o Eibar neste sábado, mas em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, às 10h (de Brasília). O Valencia, por sua vez, busca um bom resultado após eliminação, e enfrenta o Elche, também no sábado e pela mesma rodada, mas às 14:30h (de Brasília).