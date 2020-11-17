Sevilla tem interesse em Thauvin e Draxler, que jogam no futebol francês

De olho na próxima temporada, o Sevilla monitora dois jogadores que atuam no futebol francês. Segundo o portal "Sport.fr", a equipe da Andaluzia pensa nos meias Florian Thauvin e Julian Draxler, de Olympique de Marselha e PSG, respectivamente.A informação do site diz que os espanhóis, representados por Ramón Rodríguez Verdejo, o Monchi, diretor de futebol do Sevilla, já entraram em contato com os representantes do dois jogadores. Ambos têm vínculo com seus clubes até o fim da temporada e a partir de janeiro podem assinar um pré-contrato sem custos.