Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sevilla tem interesse em Thauvin e Draxler, que jogam no futebol francês

Jogadores de Olympique de Marselha e Paris Saint-Germain, respectivamente, têm vínculo somente até o fim da temporada e a partir de janeiro poderão assinar pré-contrato...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 nov 2020 às 17:45

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 17:45

Crédito: AFP; AFP
De olho na próxima temporada, o Sevilla monitora dois jogadores que atuam no futebol francês. Segundo o portal "Sport.fr", a equipe da Andaluzia pensa nos meias Florian Thauvin e Julian Draxler, de Olympique de Marselha e PSG, respectivamente.A informação do site diz que os espanhóis, representados por Ramón Rodríguez Verdejo, o Monchi, diretor de futebol do Sevilla, já entraram em contato com os representantes do dois jogadores. Ambos têm vínculo com seus clubes até o fim da temporada e a partir de janeiro podem assinar um pré-contrato sem custos.
Na atual temporada, os dois jogadores vivem momentos distintos. Enquanto Thauvin é titular absoluto do Olympique de Marselha, Draxler alterna momentos entre o banco de reservas e também convive com algumas lesões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados