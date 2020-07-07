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futebol

Sevilla sofre pressão, mas vence o Eibar no encerramento da rodada

Clube da Andaluzia leva sufoco durante quase os 90 minutos e consegue marcar em uma das poucas chances que teve na partida. Time abre seis pontos no G-4...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 22:24

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 22:24

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
No encerramento da 34ª rodada do Campeonato Espanhol, o Sevilla recebeu o Eibar no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán e venceu por 1 a 0, com gol do atacante Lucas Ocampos. Com o resultado, o clube chega aos 60 pontos e está na quarta posição.
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O jogo não refletiu a situação dos dois clubes na tabela de classificação. Enquanto o Sevilla está no G-4 da competição e se aproxima cada vez mais da próxima edição da Liga dos Campeões, o Eibar briga contra o rebaixamento. Na partida desta segunda-feira, os visitantes foram melhor no primeiro tempo, mas não conseguiram marcar.
A etapa final foi um verdadeiro ataque contra defesa. A máxima do futebol, porém, se fez. O Eibar não marcou e viu Ocampos balançar as redes no segundo tempo. Jesús Navas fez bela jogada pela direita e cruzou na medida para o camisa 5 marcar. Em termos de finalizações, no entanto, uma goleada. No segundo tempo, foram 14 do Eibar contra apenas cinco do Sevilla.
Com a vitória, o Sevilla agora tem 60 pontos e abriu seis de vantagem para o Villarreal, que é o primeiro clube fora do G-4. O Eibar tem 35 pontos, na 17º posição, e é o primeiro fora do Z-3. Na próxima rodada, o Sevilla encara o Athletic Bilbao, fora de casa. O Eibar visita o Leganés.

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