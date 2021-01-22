Sevilla se aproxima de acordo com a Atalanta pela contratação de Papu Gómez

O meio-campista Papu Gómez está perto de acertar sua saída da Atalanta. Após uma briga com o técnico Gian Piero Gasperini, o argentino perdeu espaço no clube italiano, e a diretoria achou melhor vender o atleta. O destino do jogador de 32 anos será o Sevilla.
+ Veja a tabela da La LigaDe acordo com informações do jornalista Fabrizio Romando, da emissora "Sky Sports" e do jornal "The Guardian", o clube da Andaluzia vai pagar entre 5 e 6 milhões de euros (entre R$ 33 milhões e R$ 39 milhões) para ter o jogador, que está animado com a possibilidade de atuar na equipe espanhola.
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Inicialmente capitão da Atalanta no começo da temporada, Papu Gómez fez 16 jogos na época atual, com cinco gols marcados e quatro assistências. O último jogo do argentino foi no dia 16 de dezembro, contra a Juventus. Desde o dia 20 do mesmo mês o atleta não é sequer relacionado pelo técnico Gasperini.