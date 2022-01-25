Sevilla recusa proposta do Newcastle por Diego Carlos, que ficará no clube espanhol até o final da temporada

Na mira do Newcastle, novo rico do futebol inglês, o zagueiro Diego Carlos não vai reforçar os Magpies nesta janela de inverno do futebol europeu. O Sevilla, clube onde atua o defensor brasileiro, não aceitou a proposta pelo atleta de 28 anos, que seguirá na equipe da Andaluzia.O time alvinegro da Terra da Rainha tinha um acordo com Diego Carlos, mas ainda dependia da liberação do Sevilla. O Newcastle sinalizou com uma oferta de até 35 milhões de euros (R$ 216 milhões), mas o time espanhol bateu o pé dizendo que só venderia o camisa 20 em caso de proposta de 40 milhões de euros (R$ 247 milhões). A informação foi dada pelo "UOL".

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Perto do fim da janela de transferências, que vai até o final do mês, o Sevilla não muito tempo para contratar um novo atleta para a posição, o que fez o time andaluz segurar o brasileiro. A postura foi parecida com a do início da temporada, quando os Rojiblancos não liberaram Jules Koundé para o Chelsea.

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Campeão olímpico com a Seleção Brasileira na Tóquio-2020, Diego Carlos fez 30 jogos pelo Sevilla na atual temporada, somando Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Champions League. O zagueiro marcou dois gols pelo time comandado por Julen Lopetegui.