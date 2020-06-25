Sevilla recebe Valladolid e busca vitória para se manter no G-4

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O Sevilla enfrenta o Valladolid nesta sexta-feira, às 17h (horário de Brasília), com o objetivo de abrir vantagem para o Getafe e se consolidar no G-4 em busca de uma vaga na Liga dos Campeões. A equipe de Lopetegui não vence há três partidas e recebe um adversário que está na parte de baixo da tabela e que não possui muitas pretensões na competição.

Apesar disso, o comandante do Sevilla acredita que o adversário não será fácil de bater e que seus jogadores devem estar lutando por cada bola.

- Cada partida custa suor, sangue, lágrima. O Valladolid é um rival preparado, capaz de assumir vários papéis durante uma partida. Levou o Atlético ao máximo e prevejo uma partida no limite. Cada partida será uma batalha e precisamos estar prontos para isso.