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futebol

Sevilla recebe Valladolid e busca vitória para se manter no G-4

Equipe de Lopetegui pode abrir vantagem considerável para o Getafe nesta reta final de Campeonato Espanhol e encaminhar vaga para próxima Liga dos Campeões...

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 15:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2020 às 15:19
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
O Sevilla enfrenta o Valladolid nesta sexta-feira, às 17h (horário de Brasília), com o objetivo de abrir vantagem para o Getafe e se consolidar no G-4 em busca de uma vaga na Liga dos Campeões. A equipe de Lopetegui não vence há três partidas e recebe um adversário que está na parte de baixo da tabela e que não possui muitas pretensões na competição.
Apesar disso, o comandante do Sevilla acredita que o adversário não será fácil de bater e que seus jogadores devem estar lutando por cada bola.
- Cada partida custa suor, sangue, lágrima. O Valladolid é um rival preparado, capaz de assumir vários papéis durante uma partida. Levou o Atlético ao máximo e prevejo uma partida no limite. Cada partida será uma batalha e precisamos estar prontos para isso.
O adversário também não vive seu melhor momento na LaLiga e também são três jogos sem vencer o adversário. No entanto, a vantagem de oito pontos para a zona de rebaixamento faltando apenas sete partidas é relativamente confortável e o Valladolid está próximo de conquistar seu objetivo. No primeiro turno, o Sevilla venceu por 1 a 0, mas a história pós paralisação pode ser diferente.E MAIS:Thomas Meunier é anunciado como reforço pelo Borussia DortmundTécnico do Manchester United elogia Matic no meio de campo do timeEspeculações entre Manchester United e Ansu Fati são falsasVidal está confiante que Barça possa ganhar títulos nesta reta final E MAIS:

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