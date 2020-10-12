Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sevilla prepara oferta por brasileiro Otávio, do Porto

Meio-campista se destacou na última temporada e tem contrato apenas
até junho, o que seria um facilitador para o clube espanhol...

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 11:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 out 2020 às 11:47
Crédito: Divulgação/FC Porto
O Sevilla já procura reforços para a próxima janela de transferências, que abre em janeiro. De acordo com o "Estádio Deportivo", o brasileiro Otávio, do Porto, é o principal alvo do clube espanhol. Com 25 anos, Otávio encerra seu contrato com o Porto em junho de 2021, o que facilitaria uma possível transferência para a Espanha. Caso o jogador não seja vendido em janeiro, o Sevilla tentará assinar um pré-contrato com o brasileiro.
Otávio foi contratado pelo Porto em 2014. Pelo clube português, atuou em 149 partidas, marcou 15 gols e deu 38 assistências.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Polícia divulga vídeo de racha e pede prisão de namorado de universitária morta no ES
Imagem de destaque
O que o consumo de carne de burro na Patagônia revela sobre a atualidade da Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados