Sevilla prepara oferta por brasileiro Otávio, do Porto

O Sevilla já procura reforços para a próxima janela de transferências, que abre em janeiro. De acordo com o "Estádio Deportivo", o brasileiro Otávio, do Porto, é o principal alvo do clube espanhol. Com 25 anos, Otávio encerra seu contrato com o Porto em junho de 2021, o que facilitaria uma possível transferência para a Espanha. Caso o jogador não seja vendido em janeiro, o Sevilla tentará assinar um pré-contrato com o brasileiro.