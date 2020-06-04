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futebol

Sevilla monitora o mercado e sonha com a volta de Rakitic

Croata está com pouco espaço no Barcelona e deve deixar a Catalunha. Dirigentes do Sevilla creem que um retorno ao clube onde o jogador é ídolo, pode ser possível...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 22:20

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 22:20

Crédito: Vários clubes se interessam pelo futebol de Rakitic e o Sevilla também quer se colocar nessa briga pelo croata(AFP
O Sevilla também entrou na briga para ter o meia croata Rakitic, que não deve permanecer no Barcelona após o fim desta temporada. Embora a diretoria diga que não tem condições de arcar com o alto valor que o Barcelona espera ganhar com o jogador nem pagar o alto salário que o croata recebe atualmente na Catalunha, o Sevilla conta com alguns trunfos que fazem o clube não ser descartado: Rakitic defendeu o time e é um grande ídolo dos torcedores. Além disso, sua ligação com a cidade é grande, pois sua esposa é de Sevilha e ele visita a Andaluzia sempre que possível.
Rakitic ainda tem mais um ano de contrato com o Barcelona, que espera fechar alguma negociação, pois sabe que após o vínculo, o jogador poderá sair a custo zero. Rakitic, vice-campeão mundial na Copa-2018, interessa a vários clubes, entre eles dois espanhóis, o citado Sevilla e o Atlético de Madrid.E MAIS:Diário L! da Copa de 70: a estreia no Mundial com direito a goleadaDiário L! da Copa de 70: a preparação da Seleção no MéxicoCOLUNA DE VÍDEO: Jesus e renovação que foi  boa para todosCOLUNA DE VÍDEO: 'Pela profissionalização da arbitragem'O dia do mercado: Jô é prioridade no Corinthians…CR7, Fernandão, Ibra… Veja10 golaços no dia mundial da bicicleta E MAIS:

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