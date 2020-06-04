Sevilla monitora o mercado e sonha com a volta de Rakitic

O Sevilla também entrou na briga para ter o meia croata Rakitic, que não deve permanecer no Barcelona após o fim desta temporada. Embora a diretoria diga que não tem condições de arcar com o alto valor que o Barcelona espera ganhar com o jogador nem pagar o alto salário que o croata recebe atualmente na Catalunha, o Sevilla conta com alguns trunfos que fazem o clube não ser descartado: Rakitic defendeu o time e é um grande ídolo dos torcedores. Além disso, sua ligação com a cidade é grande, pois sua esposa é de Sevilha e ele visita a Andaluzia sempre que possível.