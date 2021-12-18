Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
Sevilla marca no fim, vence o Atlético de Madrid e segura vice-liderança de La Liga

Lucas Ocampos marcou o gol da vitória sevillista, que está cinco pontos atrás do Real Madrid. Na próxima terça-feira, equipe enfrenta o Barcelona, em casa...
LanceNet

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 18:59

Neste sábado, o Sevilla conseguiu uma vitória importante em La Liga ao bater o Atlético de Madrid pelo placar de 2 a 1. Jogando em sua casa, a equipe saiu na frente do placar com Rakitic, mas os colchoneros empataram com Felipe. Perto do fim do jogo, os mandantes fizeram o gol da vitória com Lucas Ocampos.Veja a tabela do Espanhol
NA FRENTEJá no início da partida deste sábado, o Sevilla foi ao campo ofensivo para buscar o primeiro gol do confronto, sendo eficaz rapidamente. A equipe mandante abriu o placar aos sete minutos, quando Rekik concedeu asisstência para Rakitic mandar um míssil ao gol.
EMPATEAinda na primeira etapa do confronto, o Atlético de Madrid foi ao ataque para tentar um empate no jogo. Aos 33 minutos, os colchoneros conseguiram deixar tudo igual no marcador após assistência de Lemar para o zagueiro brasileiro Felipe marcar.
ATAQUE TOTALO segundo tempo mostrou um Atlético de Madrid que buscou o ataque em todo momento, criando muitas chances de ataque. A equipe colchonera finalizou muitas vezes, e teve a posse de bola por mais tempo, mas não conseguiu fazer um gol.
VITÓRIAA bola pune! Após o Atlético de Madrid atacar e não conseguiu marcar, o Sevilla aproveitou-se do espaço deixado por seu adversário para buscar o seu ataque. Aos 43 minutos da etapa final, o time da casa fez o gol da vitória com Lucas Ocampos para a alegria do estádio.
SEQUÊNCIAO Sevilla enfrenta o Barcelona às 17:30h (de Brasília) desta terça-feira. O Atlético, por sua vez, atua contra o Granada às 15h (de Brasília) desta quarta-feira.
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados