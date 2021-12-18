Sevilla marca no fim, vence o Atlético de Madrid e segura vice-liderança de La Liga

Neste sábado, o Sevilla conseguiu uma vitória importante em La Liga ao bater o Atlético de Madrid pelo placar de 2 a 1. Jogando em sua casa, a equipe saiu na frente do placar com Rakitic, mas os colchoneros empataram com Felipe. Perto do fim do jogo, os mandantes fizeram o gol da vitória com Lucas Ocampos.
NA FRENTEJá no início da partida deste sábado, o Sevilla foi ao campo ofensivo para buscar o primeiro gol do confronto, sendo eficaz rapidamente. A equipe mandante abriu o placar aos sete minutos, quando Rekik concedeu asisstência para Rakitic mandar um míssil ao gol.
EMPATEAinda na primeira etapa do confronto, o Atlético de Madrid foi ao ataque para tentar um empate no jogo. Aos 33 minutos, os colchoneros conseguiram deixar tudo igual no marcador após assistência de Lemar para o zagueiro brasileiro Felipe marcar.
ATAQUE TOTALO segundo tempo mostrou um Atlético de Madrid que buscou o ataque em todo momento, criando muitas chances de ataque. A equipe colchonera finalizou muitas vezes, e teve a posse de bola por mais tempo, mas não conseguiu fazer um gol.
VITÓRIAA bola pune! Após o Atlético de Madrid atacar e não conseguiu marcar, o Sevilla aproveitou-se do espaço deixado por seu adversário para buscar o seu ataque. Aos 43 minutos da etapa final, o time da casa fez o gol da vitória com Lucas Ocampos para a alegria do estádio.
SEQUÊNCIAO Sevilla enfrenta o Barcelona às 17:30h (de Brasília) desta terça-feira. O Atlético, por sua vez, atua contra o Granada às 15h (de Brasília) desta quarta-feira.