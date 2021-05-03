Sevilla leva gol no fim, perde para o Athletic Bilbao e se complica na briga pelo título do Campeonato Espanhol

No encerramento da 34ª rodada do Campeonato Espanhol, o Sevilla recebeu o Athletic Bilbao nesta segunda-feira e o time da Andaluzia foi superado pelos bascos por 1 a 0, com gol de Iñaki Williams aos 44 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe de Julen Lopetegui se complica na briga pelo título.
Sonhando com as primeiras colocações, a equipe andaluz dominou a partida desde o início e criou as melhores oportunidades. Na etapa inicial, o time alvirrubro teve mais de 70% de posse de bola, mas não conseguiu converter em gol as chances criadas.
No segundo tempo, o domínio do time de Lopetegui continuou, mas quem balançou as redes foi o Athletic Bilbao nos lances finais. Iñaki Williams entrou no lugar de Villalibre aos 24 minutos e marcou aos 44 minutos em contra-ataque puxado por Oihan Sancet.
Com o resultado, o Sevilla se mantém com 70 pontos e agora está a seis de distância do líder Atlético de Madrid. Na próxima rodada, o time da Andaluzia tem um confronto direto contra o Real Madrid, enquanto o Athletic Bilbao encara o Osasuna.