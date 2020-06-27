futebol

Sevilla e Real Valladolid empatam na abertura da 32ª rodada do Espanhol

Em jogo equilibrado, Sevilla desperdiça vitória e pode ver Atlético de Madrid disparar na terceira colocação do Campeonato Espanhol...
LanceNet

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 22:21

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Na abertura da 32ª rodada do Campeonato Espanhol, o Sevilla recebeu o Real Valladolid nesta sexta-feira, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, e as equipes empataram em 1 a 1. Kiko Olivas abriu o placar para o time visitante e os donos da casa empataram com Lucas Ocampos, já na parte final do jogo.
GOL EM JOGADA ENSAIADAO Valladolid, que tem como um dos sócios o ex-atacante Ronaldo Fenômeno, abriu o placar aos 25 minutos, com o zagueiro Kiko Olivas. Após cobrança de falta nas costas da marcação do Sevilla, o defensor cabeceou e encobriu o goleiro Tomás Vacl.
EMPATE NO FIMO Sevilla conseguiu o gol de empate já no fim do jogo, com o atacante Lucas Ocampos. Após cruzamento na área, o lateral-esquerdo Sergio Escudero cabeceou e a bola bateu na mão do defensor do Valladolid. O camisa 5 do Sevilla foi para a cobrança e não desperdiçou.
SITUAÇÃOCom o empate, o Sevilla chegou aos 54 pontos e pode ver o Atlético de Madrid aumentar a vantagem na terceira posição. Os dois clubes brigam por vaga na Liga dos Campeões. O Valladolid tem 35 pontos, e briga na metade de baixo da tabela.

