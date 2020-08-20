Sevilla e Inter de Milão duelam pelo título da Liga Europa na temporada

Crédito: Sevilla vem empolgado após vitória sobre o Manchester United (Ina Fassbender / POOL / AFP

Após uma temporada turbulenta,marcada pela pandemia da Covid-19 e paralisação do futebol, o mundo dá bola irá parar para assistir a final da Liga Europa entre Inter de Milão e Sevilla nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília). O duelo marca o fim da temporada para ambas as equipes e o vencedor poderá levantar um troféu da segunda competição mais importante do continente.Pelo lado espanhol, além da taça, a partida será o último ato do meio-campista Éver Banega com a camisa do Sevilla. O argentino, que já jogou no adversário desta sexta, sabe a responsabilidade que tem dentro do plantel e quer se despedir do clube que defende 2014 com título.

- Sabemos que são muito poderosos, mas somos o Sevilla e por isso estamos na final. Estou com muita vontade de jogar essa partida tão importante para os torcedores e para nós. Me emociono porque chegam os últimos 90 minutos. Agora estou relaxado, mas quando esses 90 minutos terminarem, espero que a gente vença e espero agradecer todas as pessoas.

Pelo lado da Inter de Milão, o técnico Antonio Conte afirmou não ter medo do adversário do outro lado e espera conquistar o título para ser lembrado na história. O italiano que já conquistou troféu de Liga dos Campeões, valorizou a competição e o crescimento da equipe na temporada.

- As ideias tomaram conta e os jogadores acreditaram no que estávamos fazendo. A coragem aumentou e com ela as chances de trazer a Liga Europa para casa. Temos que demonstrar em campo que merecemos. A palavra medo não faz parte do meu vocabulário nem dos meus atletas. Valorizamos e respeitamos o Sevilla. Devemos ter orgulho de ter chegado nessa final e ao mesmo tempo saber que a história é escrita pelo vencedor.