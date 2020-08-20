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futebol

Sevilla e Inter de Milão duelam pelo título da Liga Europa na temporada

Equipes chegam após boas campanhas na fase final do torneio e empolgadas com a possibilidade de erguer uma taça após uma temporada atípica por conta da Covid-19...

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 13:12

LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 13:12
Crédito: Sevilla vem empolgado após vitória sobre o Manchester United (Ina Fassbender / POOL / AFP
Após uma temporada turbulenta,marcada pela pandemia da Covid-19 e paralisação do futebol, o mundo dá bola irá parar para assistir a final da Liga Europa entre Inter de Milão e Sevilla nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília). O duelo marca o fim da temporada para ambas as equipes e o vencedor poderá levantar um troféu da segunda competição mais importante do continente.Pelo lado espanhol, além da taça, a partida será o último ato do meio-campista Éver Banega com a camisa do Sevilla. O argentino, que já jogou no adversário desta sexta, sabe a responsabilidade que tem dentro do plantel e quer se despedir do clube que defende 2014 com título.
- Sabemos que são muito poderosos, mas somos o Sevilla e por isso estamos na final. Estou com muita vontade de jogar essa partida tão importante para os torcedores e para nós. Me emociono porque chegam os últimos 90 minutos. Agora estou relaxado, mas quando esses 90 minutos terminarem, espero que a gente vença e espero agradecer todas as pessoas.
Pelo lado da Inter de Milão, o técnico Antonio Conte afirmou não ter medo do adversário do outro lado e espera conquistar o título para ser lembrado na história. O italiano que já conquistou troféu de Liga dos Campeões, valorizou a competição e o crescimento da equipe na temporada.
- As ideias tomaram conta e os jogadores acreditaram no que estávamos fazendo. A coragem aumentou e com ela as chances de trazer a Liga Europa para casa. Temos que demonstrar em campo que merecemos. A palavra medo não faz parte do meu vocabulário nem dos meus atletas. Valorizamos e respeitamos o Sevilla. Devemos ter orgulho de ter chegado nessa final e ao mesmo tempo saber que a história é escrita pelo vencedor.
Os espanhóis chegam na final após terem eliminado o favorito Manchester United com uma vitória apertada por 2 a 1, enquanto a Inter de Milão vem de uma goleada aplicada no Shakhtar Donetsk por 5 a 0. A partida será definida em jogo único e em caso de empate haverá prorrogação. Caso o resultado persista, decisão nos pênaltis.

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