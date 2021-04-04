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futebol

Sevilla domina o Atlético de Madrid em casa e vence o líder do Espanhol

Time da Andaluzia perde pênalti no início da partida, mas não desanima e consegue vitória sobre o líder do torneio. Real Madrid e Barcelona agradecem e ficam mais perto do topo...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 17:56

LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2021 às 17:56
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Vitória sobre o líder. Neste domingo, o Sevilla recebeu o Atlético de Madrid pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol e a equipe da Andaluzia venceu os Colchoneros por 1 a 0. O gol foi marcado pelo argentino Acuña depois de cruzamento de Jesús Navas.
+ Veja a tabela da La LigaOBLAK BRILHAO Sevilla dominou a etapa inicial e teve a grande chance de balançar as redes. Antes mesmo dos dez minutos, Rakitic sofreu um pisão de Saúl Ñíguez dentro da área e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Lucas Ocampos bateu mal e Oblak fez boa defesa.
COM RECLAMAÇÃOAos 24 minutos do segundo tempo, Suso entregou para Jesús Navas na linha de fundo, que cruzou na medida para Acuña. De cabeça, o argentino mandou no contra-pé de Oblak e abriu o placar. O Atlético de Madrid reclamou de uma irregularidade na origem do lance após a bola pegar na mão de Ocampos. A arbitragem, porém, mandou seguir e validou o gol após checagem do VAR.
RIVAIS AGRADECEMQuem agradece esta derrota do Atlético de Madrid são os adversários dos Colchoneros, Real Madrid e Barcelona. O time alvirrubro estaciona nos 66 pontos, enquanto o rival da capital tem 63 após a vitória de sábado. O Barça, que entra em campo nesta segunda, pode chegar aos 65 e ficar um ponto atrás em caso de vitória sobre o Real Valladolid.
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SEQUÊNCIA​O Atlético de Madrid volta a campo no próximo domingo, novamente fora de casa, mais uma vez em Sevilha. O adversário será o Real Betis, às 16h (de Brasília). No dia seguinte, o Sevilla visita o Celta de Vigo.

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