Sevilla domina o Atlético de Madrid em casa e vence o líder do Espanhol

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

Vitória sobre o líder. Neste domingo, o Sevilla recebeu o Atlético de Madrid pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol e a equipe da Andaluzia venceu os Colchoneros por 1 a 0. O gol foi marcado pelo argentino Acuña depois de cruzamento de Jesús Navas.

+ Veja a tabela da La LigaOBLAK BRILHAO Sevilla dominou a etapa inicial e teve a grande chance de balançar as redes. Antes mesmo dos dez minutos, Rakitic sofreu um pisão de Saúl Ñíguez dentro da área e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Lucas Ocampos bateu mal e Oblak fez boa defesa.

COM RECLAMAÇÃOAos 24 minutos do segundo tempo, Suso entregou para Jesús Navas na linha de fundo, que cruzou na medida para Acuña. De cabeça, o argentino mandou no contra-pé de Oblak e abriu o placar. O Atlético de Madrid reclamou de uma irregularidade na origem do lance após a bola pegar na mão de Ocampos. A arbitragem, porém, mandou seguir e validou o gol após checagem do VAR.

RIVAIS AGRADECEMQuem agradece esta derrota do Atlético de Madrid são os adversários dos Colchoneros, Real Madrid e Barcelona. O time alvirrubro estaciona nos 66 pontos, enquanto o rival da capital tem 63 após a vitória de sábado. O Barça, que entra em campo nesta segunda, pode chegar aos 65 e ficar um ponto atrás em caso de vitória sobre o Real Valladolid.

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