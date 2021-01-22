Sevilla, da Espanha, tem interesse na contratação em Papu Gomez, do Atalanta, diz jornalista

O Sevilla, da Espanha, é mais um time que está interessado na contratação do atacante Papu Gomez, da Atalanta. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, do The Guardian, o jogador está fora do time, que está aberto para vendê-lo nos próximos dias. Veja a tabela do Campeonato EspanholAinda não existe nenhuma proposta oficial feita pelo time espanhol. Romano também revelou que o Arsenal possui alvos diferentes e Papu Gomez não está na lista.Há três semanas, o jornal "Gazzetta dello Sport" noticiou que a Atlanta deseja receber 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 64,5 milhões) para liberar o atleta. Juventus e PSG também tem interesse pelo atleta.