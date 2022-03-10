Sevilla bate West Ham pelo placar mínimo pela ida das oitavas da Europa League

No Ramón Sánchez Pizjuán Sevilla bateu o West Ham, nesta quinta, pelo placar de 1 a 0, pela ida das oitavas da Europa League, com gol de Munir. Os espanhóis vão com a vantagem para o jogo de volta, em Londres e podem até empatar para avançar de fase. DOMÍNIO DO SEVILLAO Sevilla foi dominante em toda a partida. No 1º tempo, o time espanhol levou perigo logo aos quatro minutos, com Munir cabeceando perigosamente. A bola passou perto do gol. O West Ham teve uma chegada perigosa na marca dos 11 minutos. Vlasic cabeceou a queima roupa e Bono fez grande defesa.
O GOL DA PARTIDAAos 15 minutos da etapa complementar, Acuña cobrou falta na área e Munir bateu de primeira para abrir o marcador. 1 a 0 para o Sevilla. Após isso poucas chances foram criadas e o jogo terminou com vitória dos espanhóis pelo placar mínimo.
JOGO DE VOLTAAs duas equipes se enfrentam na próxima quinta, dia 17, no London Stadium, em Londres, às 17h (de Brasília).