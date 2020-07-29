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futebol

Sevilla anuncia que um jogador testou positivo para Covid-19

Nome do atleta não foi revelado, mas jogador já está isolado em casa e não irá participar do duelo contra a Roma, no dia seis de agosto, pela Liga Europa...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 11:20

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 11:20
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
O Sevilla anunciou que um jogador do elenco testou positivo para Covid-19 na volta aos treinamentos da equipe após um período de descanso para os atletas após o fim do Campeonato Espanhol. O nome do jogador não foi divulgado, mas é certo que ele perderá o confronto contra a Roma pela Liga Europa.
O time dirigido por Lopetegui voltou a treinar no último domingo de maneira individual, como manda o protocolo sanitário, até conhecer os primeiros resultados dos testes de PCR, obtidos na última segunda-feira. Após o conhecimento do caso, o plantel e membros da comissão técnica realizaram novos exames.
O plano da equipe é voltar com os treinamentos individuais nesta quinta-feira caso os resultados dos novos testes confirmem que todo o grupo não tenha sido contaminado pelo novo coronavírus. A partida pela Liga Europa está marcada para o próximo dia seis de agosto.

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