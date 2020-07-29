Sevilla anuncia que um jogador testou positivo para Covid-19

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

O Sevilla anunciou que um jogador do elenco testou positivo para Covid-19 na volta aos treinamentos da equipe após um período de descanso para os atletas após o fim do Campeonato Espanhol. O nome do jogador não foi divulgado, mas é certo que ele perderá o confronto contra a Roma pela Liga Europa.

O time dirigido por Lopetegui voltou a treinar no último domingo de maneira individual, como manda o protocolo sanitário, até conhecer os primeiros resultados dos testes de PCR, obtidos na última segunda-feira. Após o conhecimento do caso, o plantel e membros da comissão técnica realizaram novos exames.