Sevilla anuncia contratação de lateral Marcos Acuña, ex-Sporting

Crédito: Marcos Acuña estava no Sporting e assinou por quatro temporadas com o Sevilla (Divulgação

O Sevilla anunciou a contratação do lateral esquerdo Marcos Acuña com um contrato por quatro temporadas. O argentino de 28 anos pertencia ao Sporting e custou 10 milhões de euros (R$ 62,5 milhões) aos espanhóis. O atleta também já passou por exames médicos e está apto para iniciar os trabalhos sob comando do técnico Julen Lopetegui.

O argentino é a quinta contratação do time de Andaluzia para a temporada após ter fechado acordo com Suso, Óscar Rodríguez, Bono e Rakitic. O jogador já viaja para Algorfa, cidade em que o Sevilla está realizando sua preparação para o duelo da Supercopa da Europa contra o Bayern de Munique no próximo dia 24 de setembro.