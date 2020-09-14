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futebol

Sevilla anuncia contratação de lateral Marcos Acuña, ex-Sporting

Argentino chega para ocupar a posição deixada por Sergio Reguilón, que voltou ao Real Madrid após fim do empréstimo. Jogador é a quinta contatação do Sevilla na temporada...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 11:38

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 11:38
Crédito: Marcos Acuña estava no Sporting e assinou por quatro temporadas com o Sevilla (Divulgação
O Sevilla anunciou a contratação do lateral esquerdo Marcos Acuña com um contrato por quatro temporadas. O argentino de 28 anos pertencia ao Sporting e custou 10 milhões de euros (R$ 62,5 milhões) aos espanhóis. O atleta também já passou por exames médicos e está apto para iniciar os trabalhos sob comando do técnico Julen Lopetegui.
O argentino é a quinta contratação do time de Andaluzia para a temporada após ter fechado acordo com Suso, Óscar Rodríguez, Bono e Rakitic. O jogador já viaja para Algorfa, cidade em que o Sevilla está realizando sua preparação para o duelo da Supercopa da Europa contra o Bayern de Munique no próximo dia 24 de setembro.
Na última temporada, Acuña participou de 36 jogos com a camisa dos Leões, marcou dois gols e deu quatro assistências. O lateral chega para ocupar a vaga deixada por Reguilón, que voltou ao Real Madrid após fim do empréstimo e está próximo de ser negociado com o Manchester United, segundo a imprensa inglesa.

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