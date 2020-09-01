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futebol

Sevilla anuncia contratação de Ivan Rakitic e contrato até 2024

Meio-campista volta ao time de Andaluzia após ter ficado seis anos no Barcelona. Croata tem 149 jogos pela equipe, 32 gols marcados e 41 assistências em sua primeira passagem...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 10:40

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 10:40
Crédito: AFP
O Sevilla anunciou o retorno do meio-campista Ivan Rakitic através de suas redes sociais. O croata, que deixou a equipe de Andaluzia em 2014 para se juntar ao Barcelona, firmou um contrato até 2024, quando estará com 36 anos. O clube catalão irá receber 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões) fixos e pode ganhar outros 9 milhões de euros (R$ 58 milhões) variáveis dependendo dos objetivos que conquiste no novo time.O jogador irá se despedir da torcida blaugrana nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, após seis anos defendendo as cores do clube culé e conquistando 13 títulos ao longo de sua passagem. O jogador já passou por revisões médicas no CT do próprio Barcelona e não fazia parte dos planos do técnico Ronald Koeman para esta temporada e para o futuro do time.
Em sua primeira passagem pelo Sevilla, Rakitic participou de 149 jogos com 32 gols marcados e 41 assistências dadas. Além disso, o croata participou da conquista de uma Liga Europa pelo clube e sempre demonstrou vontade de encerrar sua carreira na equipe espanhola.

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