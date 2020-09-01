Sevilla anuncia contratação de Ivan Rakitic e contrato até 2024

O Sevilla anunciou o retorno do meio-campista Ivan Rakitic através de suas redes sociais. O croata, que deixou a equipe de Andaluzia em 2014 para se juntar ao Barcelona, firmou um contrato até 2024, quando estará com 36 anos. O clube catalão irá receber 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões) fixos e pode ganhar outros 9 milhões de euros (R$ 58 milhões) variáveis dependendo dos objetivos que conquiste no novo time.O jogador irá se despedir da torcida blaugrana nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, após seis anos defendendo as cores do clube culé e conquistando 13 títulos ao longo de sua passagem. O jogador já passou por revisões médicas no CT do próprio Barcelona e não fazia parte dos planos do técnico Ronald Koeman para esta temporada e para o futuro do time.