Sevilla anuncia a contratação do meia Papu Gómez, ex-Atalanta

Crédito: Divulgação / Sevilla

O Sevilla anunciou nesta terça-feira a contratação do meia Papu Gómez, de 32 anos, que estava na Atalanta. Após uma briga com o técnico Gian Piero Gasperini no clube italiano, o clima para o argentino ficou insustentável em Bérgamo. O contato do atleta será até junho de 2024.

+ Veja a tabela da La LigaA equipe da Andaluzia não revelou os valores da negociação, mas, segundo o jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sports" e do jornal "The Guardian", os valores giram em torno dos 5 e 6 milhões de euros (entre R$ 33 milhões e R$ 39 milhões).

Revelado pelo Arsenal de Sarandí, da Argentina, em 2005, Papu Gómez deixou o clube em 2009 para atuar no também argentino San Lorenzo. No ano seguinte, o meia se mudou para o Catania, da Itália, até ser contratado pelo Metalist, da Ucrânia, em 2013. O jogador ficou apenas um ano no leste europeu e voltou para o País da Bota em 2014 para atuar na Atalanta.

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