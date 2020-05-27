Sette Câmara se diz surpreso com o nome de Vargas, interesse de Sampaoli, como nome para o Galo

O Atlético-MG está de olho no mercado, apesar de sua crise financeira. O Galo quer atender pedidos de Jorge Sampaoli para reforçar o time alvinegro. O atacante chileno Eduardo Vargas voltou à pauta do time mineiro. Ele já havia sido procurado no início de 2020, mas não houve evolução no negócio. Vargas, que já atuou com Sampaoli na seleção do Chile, pertence ao Tigres, do México e o seu contrato se encerra no meio do ano que vem, o que pode reduzir o custo para a sua vinda. Apesar do interesse, o presidente Sérgio Sette Câmara indicou que trazer novos atletas só irá acontecer quando o clube quitar as pendências com o atual elenco, que tem atrasos salariais. E MAIS:Blanco volta aos treinos e embala sonho do torcedor em ter um meio de campo criativo e combativoTropeirãocast especial: prosa exclusiva com Diogo Giacomini, técnico do Coimbra. Ouça!Mattos diz que atrasos no Galo geram ansiedade e não insatisfação'A ajuda para os times pequenos tem de vir da CBF', defende Diogo Giacomini, técnico do CoimbraAmérica-MG também está de volta aos treinos em seu CT-Na verdade, você sabe que eu não falo de contratação, especulação, de nada. Esse nome que você acabou de me falar aí também, para mim é surpresa. De fato, no início do ano, o Rui chegou a tentar um contato com ele, parece que no período que eles trabalharam no Grêmio, eles tinham uma relação muito boa. Não existe nada em relação a esse jogador. Pode até vir a ter alguma coisa a esse ou qualquer outro atleta, mas com certeza não vai ser nas mesmas condições. Esse tipo de coisa nós não vamos fazer, nós vamos deixar para fazer alguma contratação quando nós tivermos com a situação dos atletas em dia-disse Sette Câmara, em entrevista à Rádio 98FM. Os pés no chão neste momento se deve aos dois meses de salários atrasados, além de direitos de imagens, também em falta para o elenco atleticano. Até o técnico Sampaoli está com seus vencimentos não pagos. -Falaram aí ‘o Sampaoli está em dia’, não está, nós temos que fazer parcelamento de coisas para ele também. Ele foi muito bacana, aceitou não só a redução, como também nós tivemos que fazer uns parcelamentos de alguns valores que eram devidos a ele, de luvas e etc-concluiu.E MAIS:Sette Câmara reclama de ações na Justiça movidas por Elias e Maicon Bolt:'são cobranças absurdas'Sette Câmara admite atrasos de salários e pede ajuda à CBF para obtençao de crédito para os clubesVÍDEO: Categoria! Otero tira onda com golaço em treino Atlético-MGMenino de quatro anos chora por não ver o Galo campeão da América no estádio e Mineirão realiza seu sonhoAtlético-MG se aproxima de acerto com Alan Franco, meia do Independiente Del Valle-EQU E MAIS: