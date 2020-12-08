Sette Câmara revela que Galo quase fechou com Luciano,hoje no São Paulo

O atacante Luciano, de 27 anos, e atualmente no São Paulo, se tornou uma das sensações do Tricolor Paulista no Brasileirão 2020, com 12 gols marcados. Antes de defender o time de Fernando Diniz, o jogador de 27 estava no Grêmio, sendo trocado por Ewerton e contratado em definitivo pelo São Paulo. A história de Luciano poderia ter sido outra se o Atlético-MG tivesse conseguido fechar negócio com ele em 2019. Mas, o Galo perdeu a disputa para os gaúchos que levaram o jogador para Porto Alegre.

Sérgio Sette Câmara, presidente do clube mineiro, que deixará o cargo no fim deste mês, contou como foi a negociação para tentar contar com um dos artilheiros do Brasileirão. De acordo com Sette Câmara, a vontade do atleta em jogar a Libertadores pesou a favor do Grêmio na hora de fechar o negócio. - O jogador optou por ir para o Grêmio, mesmo tendo uma oferta muito boa do Atlético, porque tinha a possibilidade de jogar a Libertadores lá. O jogador preferiu. E nós temos um limite, não vou também sair jogando dinheiro pro alto. Ele foi pro Grêmio e não performou bem lá. Aí foi pro São Paulo, e agora, no São Paulo, está indo bem. Podia ter vindo pro Atlético, não ter ido bem, e (estariam falando) "esse bonde, isso, aquilo". Futebol é bem complicado - disse Sette Câmara ao canal do Youtube de Breno Galante. Sem o jogador, o time mineiro agora terá de ficar atento com Luciano, em grande fase. O atacante do São Paulo vai encarar o Galo no dia 16 de dezembro, em duelo do returno do Campeonato Brasileiro, válido pela 26ª rodada. O Atlético tenta se aproximar do rival, lider da competição, com 47 pontos, quatro a mais do que o alvinegro, vice-líder e com um jogo a mais do que os paulistas.