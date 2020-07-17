Sette Câmara lamenta lesão de Tardelli, que só voltará em 2021

Crédito: O presidente alvinegro lamentou o infortúnio de um de seus atletas contratados para reforçar o elenco-(Reprodução/Instagram Diego Tardelli

O Atlético-MG já tem um desfalque importante para o restante de 2020 e início de 2021. Diego Tardelli, que sofreu um grave problema no tornozelo direito, com ruptura dos ligamentos, lesão na cartilagem e deslocamento do tornozelo durante o jogo-treino contra o América-MG, não joga mais pelo ficará de fora deste resto de ano.

O jogador já foi operado, mas o clube ainda não se posicionou oficialmente sobre tempo de recuperação, mas segundo especialistas consultados pelo L!, contusões dessa magnitude demoram pelo menos seis meses para se curar. O presidente Sérgio Sette Câmara comentou sobre a situação do jogador. -Infelizmente foi lesão grave e prazo de previsão de retorno do Tardelli aos gramados, para nossa tristeza, é algo de seis meses. A dizer, esse ano ele não volta mais a jogar-disse Sette Câmara em entrevista à TV Alterosa.