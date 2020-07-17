Sette Câmara lamenta lesão de Tardelli, que só voltará em 2021

O Atlético-MG já tem um desfalque importante para o restante de 2020 e início de 2021. Diego Tardelli, que sofreu um grave problema no tornozelo direito, com ruptura dos ligamentos, lesão na cartilagem e deslocamento do tornozelo durante o jogo-treino contra o América-MG, não joga mais pelo ficará de fora deste resto de ano.
O jogador já foi operado, mas o clube ainda não se posicionou oficialmente sobre tempo de recuperação, mas segundo especialistas consultados pelo L!, contusões dessa magnitude demoram pelo menos seis meses para se curar. O presidente Sérgio Sette Câmara comentou sobre a situação do jogador. -Infelizmente foi lesão grave e prazo de previsão de retorno do Tardelli aos gramados, para nossa tristeza, é algo de seis meses. A dizer, esse ano ele não volta mais a jogar-disse Sette Câmara em entrevista à TV Alterosa.
- A informação que me deram é que o Tardelli teve lesão importante na fíbula, um dos ossos mais finos na região da canela, mais do lado direito. Teve rompimento do ligamento na parte debaixo do pé. E também houve comprometimento de uma parte de cartilagem, que é algo complicado. Porque cartilagem tem dificuldade maior de se recuperar. Ela em que ser trata de uma maneira muito bem planejada - completou Sette Câmara. O atacante, de 35 anos, voltou para o Galo este ano e fez apenas um jogo, contra o Cruzeiro, pelo Estadual, em março. A expectativa da sua volta ao clube era grande, pelo passado vencedor com a camisa alvinegra. Mas, o torcedor só o verá em campo no próximo ano.