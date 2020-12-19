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Sette Câmara faz "auto-homenagem" com entrega do Galo de Prata para o vice Lásaro Cândido e a si mesmo

A dupla de dirigente, que deixará o clube em breve, considerou relevantes seus serviços prestados ao clube para justificar a entrega do troféu...
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Publicado em 

19 dez 2020 às 18:01

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 18:01

Crédito: Sette Câmara e Lásaro Cândido deixam o comando do Galo no início de janeiro e levarão um Galo de Prata para casa-(Divulgação/Atlético-MG
Sérgio Sette Câmara e Lásaro Cândido da Cunha deixarão a direção do Atlético-MG no dia 4 de janeiro, para outro Sérgio, Coelho, assumir o clube no triênio 2021-2023, E, como ato de despedida, a dupla foi agraciada com o Galo de Prata, um reconhecido do clube para feitos importantes para a agremiação. O ato foi uma “auto premiação”, pois como consta no Artigo 74 do Estatuto Social do Atlético, o Galo de Prata "é uma homenagem prestada, por ato do Diretor Presidente do Clube ou do seu Conselho Deliberativo, àqueles que contribuíram de forma significativa para o engrandecimento do Clube Atlético Mineiro.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A Como a honraria não foi concedida pelo Conselho, coube a Sette Câmara fazer a homenagem a si mesmo e ao vice Lásaro Cândido. O ainda presidente do clube afirmou que o Galo de Prata é pelos serviços prestados ao clube em seu mandato, de 2018 a 2020. Sette Câmara não será o primeiro ex-presidente com Galo de Prata. Alexandre Kalil, atual prefeito de BH, Daniel Nepomuceno, que sucedeu Kalil, José Cabral e José Ramos Filho também receberam o Galo de Prata. Também já receberam troféus Ronaldinho Gaúcho, Reinaldo e Éder Aleixo e artistas como Adélia Prado, Beth Carvalho, Cássia Eller, Rita Lee e Hebe Camargo, entre outras personalidades.

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