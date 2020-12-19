Sette Câmara faz "auto-homenagem" com entrega do Galo de Prata para o vice Lásaro Cândido e a si mesmo

Sérgio Sette Câmara e Lásaro Cândido da Cunha deixarão a direção do Atlético-MG no dia 4 de janeiro, para outro Sérgio, Coelho, assumir o clube no triênio 2021-2023, E, como ato de despedida, a dupla foi agraciada com o Galo de Prata, um reconhecido do clube para feitos importantes para a agremiação. O ato foi uma “auto premiação”, pois como consta no Artigo 74 do Estatuto Social do Atlético, o Galo de Prata "é uma homenagem prestada, por ato do Diretor Presidente do Clube ou do seu Conselho Deliberativo, àqueles que contribuíram de forma significativa para o engrandecimento do Clube Atlético Mineiro.