Sette Câmara admite atrasos de salários e pede ajuda à CBF para obtençao de crédito para os clubes

O Atlético-MG está com atrasos de salários com jogadores, comissão técnica e funcionários do clube. A situação financeira grave tem atormentado o clube e sua direção, que tenta achar soluções para escapar do problema. O presidente Sérgio Sette Câmara confirma que todos os funcionários estão com pagamentos atrasados e a situação pode se intensificar se o futebol continuar parado. -Estamos nos esforçando para minimizar essa situação. Praticamente todos os clubes estão. E vai ficar pior. Se o futebol continuar sem receitas vamos todos para o buraco- disse em entrevista ao Blog do Mauro Cezar Pereira. De acordo com o dirigente, o clube trabalhar para colocar a folha de pagamentos em dia ainda esta semana. -Até o fim do mês a intenção é colocar todos os salários em dia. Estamos viabilizando o pagamento para os próximos dias. Mas inegavelmente, a permanecer essa situação de paralisação por mais um ou dois meses, os clubes terão muitos problemas. Todos!-enfatizou.E MAIS:VÍDEO: Categoria! Otero tira onda com golaço em treino Atlético-MGAmérica-MG contrata o zagueiro Anderson, ex-BahiaMenino de quatro anos chora por não ver o Galo campeão da América no estádio e Mineirão realiza seu sonhoAtlético-MG se aproxima de acerto com Alan Franco, meia do Independiente Del Valle-EQUGalo atrasa direitos de imagem e planeja pagar somente em 2021Sette Câmara afirmou que o atraso poderia ter sido evitado, se o dinheiro usado para quitar a dívida na FIFA, pela compra de Maicosuel junto à Udinese-ITA, fosse utilizado no clube. O Galo tentou prorrogar o pagamento do débito, alegando que com a pandemia da Covid-19, o clube ficou sem receitas. -Daria para ter quitado quase duas folhas de pagamento, incluindo atletas, comissão técnica e funcionários (com o dinheiro usado na dívida do Maicosuel)- disse em entrevista à Rádio 98FM. O presidente alvinegro entende que neste momento deveria ter uma linha de crédito para os clubes com a ajuda da CBF. -Seria um empréstimo para ser pago em descontos no decorrer desse ano e 2021. Se algo não for feito, não tem milagre. Sem absolutamente nenhuma receita, os clubes do futebol brasileiro não conseguirão honrar pagamentos de todo gênero- explicou o dirigente, que nos últimos meses reduziu salários de elenco , comissão técnica e funcionários em 25%, liberou jogadores e demitiu 50 pessoas de vários setores. E MAIS:Sette Câmara explica demissões no Galo e ações contra a crisePara concluir o Mineiro, FMF pensa em semi e final com jogo único'Rival do Cruzeiro tem muito título e não é o Atlético', alfineta Sérgio Rodrigues, presidente do clubeGalo faz proposta por Léo Sena e Goiás pede R$ 5 milhões pelo volantePor economia, Atlético-MG faz 50 demissões em vários setores do clube E MAIS: