Setor concorrido e poucos minutos: Gabriel tem pouco espaço no São Paulo

Esta temporada não vem sendo boa para o volante Gabriel no São Paulo. Contratado com muita expectativa na temporada passada, o jogador, que chegou praticamente junto com Calleri, um dos destaques da equipe, não vem tendo espaço com Rogério Ceni, ficando de fora até mesmo dos relacionados nas últimas três partidas. TABELA> Veja tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos

Alguns motivos explicam o pouco tempo em campo. Um deles é a concorrência no setor. O meio-campo foi bastante reforçado neste ano, com as chegadas de Andrés Colorado, Patrick e o recém-chegado André Anderson.

Sendo assim, Gabriel só atuou em 187 minutos na temporada, ficando abaixo apenas de Luan (132), Toró (119), Nathan - que já foi emprestado - (45), Caio (30) e André Anderson, que fez sua estreia contra o Flamengo e jogou 15 minutos. Para se ter uma ideia, o jogador não foi relacionado nas últimas três partidas do São Paulo na temporada: Athletico-PR, Everton-CHI e Flamengo. Seu último jogo foi diante do Ayacucho, quando entrou no segundo tempo e atuou por 29 minutos. Ele não começa uma partida como titular desde o dia 13 de fevereiro, contra a Ponte Preta, na vitória por 3 a 2.

Emprestado peo Nacional-URU até dezembro deste ano, com valor de compra fixado, Gabriel tem futuro incerto na temporada. Ele tem mais uma chance de pelo menos figurar entre os relacionados nesta quarta-feira (20), quando o São Paulo encara o Juventude, às 19h30, fora de casa, pela Copa do Brasil.