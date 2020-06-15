Setién revela que 'haverá rotações e minutos para todos' no Barcelona

O técnico do Barcelona, Quique Setién, confirmou que fará mudanças na equipe para receber o Leganés. Ele assumiu que as rotações serão comuns nos dez jogos restantes da La Liga.
- A ideia é fazer mudanças, e haverá mudanças com o decorrer dos jogos. Quero ver como a fadiga afeta cada jogador, porque quero que cheguemos ao fim com a frescura necessária. Vamos ver como o campeonato se desenvolve e como os jogadores se recuperam de seus esforços - disse.
- Todo mundo vai participar. Minha intenção é que todos estejam bem e que possamos enfrentar os jogos sem lesões, que cada jogador possa dar o melhor de si - completou.
Sobre a preparação para os jogos, Setién comparou a um jogo de xadrez.
- É como um jogo de xadrez , no qual você tem muitas variações e precisa decidir qual peça mover, e há incógnitas que você não controla porque vê o tabuleiro agora, mas não sabe como será em alguns movimentos. O que eu quero é que todos sejam atualizados quando eu entrar em campo - revelou.
- Temos que ter cautela, sabemos que pode haver problemas musculares e temos que ter muito cuidado, não podemos perder um jogador quatro jogos por não descansar. O que precisamos fazer é vencer todos os jogos. Será uma luta em que ambos pensamos que não podemos falhar. mas sei que há muitas coisas que não poderemos controlar - acrescentou.E MAIS:Iury quer acesso com o Renofa Yamaguchi na J-League 2 em 2020Ricardo Lopes destaca expectativa para primeiro ano no Shanghai SIPGMourinho pede Thiago Silva no Tottenham na próxima temporadaArsenal tenta Kluivert em troca com a Roma envolvendo MkhitaryanJadon Sancho está disposto a retornar ao Manchester City E MAIS: