Setién revela que 'haverá rotações e minutos para todos' no Barcelona

Crédito: Setién é treinador do Barcelona (LLUIS GENE / AFP

O técnico do Barcelona, Quique Setién, confirmou que fará mudanças na equipe para receber o Leganés. Ele assumiu que as rotações serão comuns nos dez jogos restantes da La Liga.

- A ideia é fazer mudanças, e haverá mudanças com o decorrer dos jogos. Quero ver como a fadiga afeta cada jogador, porque quero que cheguemos ao fim com a frescura necessária. Vamos ver como o campeonato se desenvolve e como os jogadores se recuperam de seus esforços - disse.

- Todo mundo vai participar. Minha intenção é que todos estejam bem e que possamos enfrentar os jogos sem lesões, que cada jogador possa dar o melhor de si - completou.

Sobre a preparação para os jogos, Setién comparou a um jogo de xadrez.

- É como um jogo de xadrez , no qual você tem muitas variações e precisa decidir qual peça mover, e há incógnitas que você não controla porque vê o tabuleiro agora, mas não sabe como será em alguns movimentos. O que eu quero é que todos sejam atualizados quando eu entrar em campo - revelou.