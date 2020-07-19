Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Setién não se intimida com futuro: 'Não é o meu que preocupa'

Treinador do Barcelona disse que a equipe e o clube são o que realmente importa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2020 às 19:20

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 19:20

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Com futuro ameaçado no Barcelona depois de perder o título do Campeonato Espanhol para o Real Madrid, Quique Setién garantiu não estar preocupado. Para o treinador, a equipe e o clube são o que realmente importa.
- Não é o meu que me preocupa, mas o futuro da equipe e do clube. Sou uma peça de um clube enorme. Estou concentrado em trabalhar, tentar melhorar e convencer os jogadores que façam as coisas certas. O resto não posso controlar - disse.
O Barcelona ainda tem a Liga dos Campeões pela frente. O clube catalão enfrenta o Napoli pelas oitavas de final, no dia 8 de agosto, às 16h (horário de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé
Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados