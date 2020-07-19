Setién não se intimida com futuro: 'Não é o meu que preocupa'

Crédito: LLUIS GENE / AFP

Com futuro ameaçado no Barcelona depois de perder o título do Campeonato Espanhol para o Real Madrid, Quique Setién garantiu não estar preocupado. Para o treinador, a equipe e o clube são o que realmente importa.

- Não é o meu que me preocupa, mas o futuro da equipe e do clube. Sou uma peça de um clube enorme. Estou concentrado em trabalhar, tentar melhorar e convencer os jogadores que façam as coisas certas. O resto não posso controlar - disse.