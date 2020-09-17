Setién, ex-técnico do Barcelona, deve cobrar R$ 24 milhões do clube

Crédito: Setién decepcionou dirigentes do Barcelona com fracos desempenhos (Rafael Marchante / POOL / AFP

O ex-treinador do Barcelona, Quique Setién, irá cobrar da entidade blaugrana cerca de quatro milhões de euros (R$ 24 milhões) brutos que teria por receber na temporada 2020/2021. Os novos advogados do espanhol preparam um comunicado que será feito na tarde desta quinta-feira, segundo o “As”, em que deve denunciar o clube catalão.

Os culés acreditam que esta denúncia não irá impedir a presença do técnico Ronald Koeman no banco da equipe para o duelo contra o Villarreal pela estreia do time no Campeonato Espanhol. Os catalães entendem que possuem toda a temporada para pagar o que deve a Setién, mas o processo deve acabar nos tribunais.