Setién, ex-técnico do Barcelona, deve cobrar R$ 24 milhões do clube

O ex-treinador do Barcelona, Quique Setién, irá cobrar da entidade blaugrana cerca de quatro milhões de euros (R$ 24 milhões) brutos que teria por receber na temporada 2020/2021. Os novos advogados do espanhol preparam um comunicado que será feito na tarde desta quinta-feira, segundo o “As”, em que deve denunciar o clube catalão.
Os culés acreditam que esta denúncia não irá impedir a presença do técnico Ronald Koeman no banco da equipe para o duelo contra o Villarreal pela estreia do time no Campeonato Espanhol. Os catalães entendem que possuem toda a temporada para pagar o que deve a Setién, mas o processo deve acabar nos tribunais.
O Barcelona não comunicou aos representantes de Quique Setién sua destituição do cargo de treinador, uma vez que acreditam que a nomeação de Koeman para o comando técnico da equipe, a saída do anterior se dá de forma automática. Nesta tarde, mais detalhes da polêmica serão conhecidos.