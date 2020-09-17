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futebol

Setién, ex-técnico do Barcelona, deve cobrar R$ 24 milhões do clube

Treinador entende que tem direito de cobrar o que iria receber na atual temporada, mas caso deve parar nos tribunais. Situação não impediria a presença de Koeman no banco...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 11:58

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 11:58
Crédito: Setién decepcionou dirigentes do Barcelona com fracos desempenhos (Rafael Marchante / POOL / AFP
O ex-treinador do Barcelona, Quique Setién, irá cobrar da entidade blaugrana cerca de quatro milhões de euros (R$ 24 milhões) brutos que teria por receber na temporada 2020/2021. Os novos advogados do espanhol preparam um comunicado que será feito na tarde desta quinta-feira, segundo o “As”, em que deve denunciar o clube catalão.
Os culés acreditam que esta denúncia não irá impedir a presença do técnico Ronald Koeman no banco da equipe para o duelo contra o Villarreal pela estreia do time no Campeonato Espanhol. Os catalães entendem que possuem toda a temporada para pagar o que deve a Setién, mas o processo deve acabar nos tribunais.
O Barcelona não comunicou aos representantes de Quique Setién sua destituição do cargo de treinador, uma vez que acreditam que a nomeação de Koeman para o comando técnico da equipe, a saída do anterior se dá de forma automática. Nesta tarde, mais detalhes da polêmica serão conhecidos.

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