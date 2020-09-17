Setién diz que só foi avisado de demissão do Barça oficialmente na última quarta e vai entrar na justiça

Crédito: Setién pretende receber R$ 24 milhões do Barça (Rafael Marchante / POOL / AFP

A conturbada demissão de Quique Setién do Barcelona ganhou mais um capítulo. Nesta quinta-feira (17), o treinador publicou nota nas redes sociais e disse que só recebeu o primeiro comunicado oficial sobre a saída na última quarta (16), um mês após a despedida do Barça, depois da goleada por 8x2 para o Bayern, na Liga dos Campeões. Ele pretende entrar na justiça contra o clube.

Para Setién, a demora da diretoria do Barcelona em agir é um sinal claro de que os mandatários do clube não querem cumprir com os vencimentos do contrato. Além disso, ele diz que o comunicado enviado pelo Barcelona não sinaliza um acordo entre as partes. O treinador busca receber R$ 24 milhões, de acordo com o diário "As".Setién também disse estar surpreso com uma parte do comunicado do Barcelona, que afirma que o restante da comissão técnica que chegou com o técnico seria realocada dentro do clube no futuro. Diante destes impasses, o treinador afirmou que passou a questão para seus advogados e espera resolvê-la por meio dos tribunais.

Quique Setién assumiu o Barcelona em janeiro de 2020, mas não teve êxito em melhorar o futebol do clube. Foram 25 jogos, com 16 vitórias, quatro empates e cinco derrotas - incluíndo o 8x2 para o Bayern, que levou à demissão. Para a federação espanhola, no entanto, ele ainda é considerado legalmente o técnico do Barça. Confira o comunicado de Setién:

"Após um mês de absoluto silêncio por parte da direção do FC Barcelona, e após diversos requerimentos de nossa parte, não foi até ontem que recebemos, enfim, os primeiros comunicados oficiais, por meio de burofax. Essas comunicações revelam a clara intenção da direção de não cumprir com seus contratos de trabalho, de data 14/01/2020.

No meu caso, Quique Setién, é público e notoório que no dia 17 de agosto, tanto o clube como o presidente anunciaram a minha demissão com efeitos imediatos. No entanto, não foi até ontem, 16 de setembro (um mês depois) que mandaram, pela primeira vez, a comunicação escrita da dita demissão (sem nenhum acordo).

A respeito do resto do corpo técnico, nos comunicam, também no dia de ontem, para nossa surpresa, uma "realocação futura" no clube.