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futebol

Setién diz que cinco substituições não é uma boa para o Barcelona

Treinador alega que a determinação da Fifa que irá ser aplicada no futebol espanhol assim que o futebol voltar no país beneficiará os rivais. Entenda por que ele pensa assim...
LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2020 às 00:58

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 00:58

Crédito: Setién também crê que a volta do futebol na Espanha no dia 11/6 dá pouco tempo para os treinos (LLUIS GENE / AFP
Quique Setién, treinador do Barcelona, disse, em entrevista para a Federação de Futebol de Las Palmas, que vê com muitas reservas a possibilidade de realização de cinco substituições - licença concedida pela Fifa a partir do retorno dos jogos pós-paralisação da Covid-19, que será adotada na Espanha. O técnico diz que esta medida pode não ser benéfica para a sua equipe.
- Não sei se vai prejudicar ou beneficiar. Mas creio que será prejudicial por causa da nossa maneira de jogar. Sabemos que muitas partidas nós venceremos nos minutos finais, pois os rivais cansam. Porém, se eles ganham a oportunidade de mais substituições, essa deficiência acaba. O outro lado é que isso pode vir a acontecer com nosso time também, mudando e aumentando o nosso frescor. Bem, é uma incógnita e temos de ver como será.
Ele também lamentou a confirmação da volta dos jogos na Espanha, marcada para 11 de junho. Setién diz que o time terá muito pouco tempo para treinar e isso pode gerar mais lesões a partir do retorno.
- Pensávamos que iríamos dispor de mais tempo para trabalhar em grupo, porém, não será assim. Queria muito ter mais tempo. O que espero e que não tenhamos mais lesões e que os danos sejam menores do que imaginamos neste retorno - disse Setién, garantindo que psicologicamente, o Barça que vem treinando e aplicando todos os protocolos de saúde para evitar novas infecções.E MAIS:Recorde a polêmica passagem de Luxa na EspanhaO dia do mercado: Retorno de Fred ao Flu, Arsenal mira francês...Relembre as investidas de Luciano Hang no futebol brasileiroCOLUNA DE VÍDEO: Pelé superestimado? Editor do L! avalia polêmicaConheça as maiores torcidas dos principais países da Europa E MAIS:

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