Setién diz que cinco substituições não é uma boa para o Barcelona

Crédito: Setién também crê que a volta do futebol na Espanha no dia 11/6 dá pouco tempo para os treinos (LLUIS GENE / AFP

Quique Setién, treinador do Barcelona, disse, em entrevista para a Federação de Futebol de Las Palmas, que vê com muitas reservas a possibilidade de realização de cinco substituições - licença concedida pela Fifa a partir do retorno dos jogos pós-paralisação da Covid-19, que será adotada na Espanha. O técnico diz que esta medida pode não ser benéfica para a sua equipe.

- Não sei se vai prejudicar ou beneficiar. Mas creio que será prejudicial por causa da nossa maneira de jogar. Sabemos que muitas partidas nós venceremos nos minutos finais, pois os rivais cansam. Porém, se eles ganham a oportunidade de mais substituições, essa deficiência acaba. O outro lado é que isso pode vir a acontecer com nosso time também, mudando e aumentando o nosso frescor. Bem, é uma incógnita e temos de ver como será.

Ele também lamentou a confirmação da volta dos jogos na Espanha, marcada para 11 de junho. Setién diz que o time terá muito pouco tempo para treinar e isso pode gerar mais lesões a partir do retorno.