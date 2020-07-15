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Setién assume responsabilidade, mas diz que mérito do título espanhol é do Real Madrid

Técnico do Barcelona afirmou que sempre que algo dá errado a culpa cai sobre o treinador, e enalteceu campanha do time merengue, que venceu os nove jogos após volta do torneio...

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 17:53

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 17:53
Crédito: LLUIS GENE / AFP
O Barcelona ainda sonha com o título espanhol, por mais que a conquista esteja cada vez mais longe. Nesta quinta-feira, o clube blaugrana pode dar adeus à competição, pois o Real Madrid pode confirmar o troféu caso vença seu compromisso.
E o técnico do Barcelona, Quique Setién, fez questão de enaltecer a campanha do Real Madrid, dizendo que o clube mereceu. No entanto, o comandante também assumiu parte da culpa, pois na volta da competição os catalães eram líderes.
- Assumo minha parte da responsabilidade, mas não totalmente. Fazer essa avaliação de encontrar um culpado sempre se concentra no treinador. Não acho que tenha feito tanto mal por ter empatado três jogos. Daria mais mérito ao Real Madrid, que ganhou tudo.

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