Setién assume responsabilidade, mas diz que mérito do título espanhol é do Real Madrid

O Barcelona ainda sonha com o título espanhol, por mais que a conquista esteja cada vez mais longe. Nesta quinta-feira, o clube blaugrana pode dar adeus à competição, pois o Real Madrid pode confirmar o troféu caso vença seu compromisso.
E o técnico do Barcelona, Quique Setién, fez questão de enaltecer a campanha do Real Madrid, dizendo que o clube mereceu. No entanto, o comandante também assumiu parte da culpa, pois na volta da competição os catalães eram líderes.
- Assumo minha parte da responsabilidade, mas não totalmente. Fazer essa avaliação de encontrar um culpado sempre se concentra no treinador. Não acho que tenha feito tanto mal por ter empatado três jogos. Daria mais mérito ao Real Madrid, que ganhou tudo.