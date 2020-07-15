Setién assume responsabilidade, mas diz que mérito do título espanhol é do Real Madrid

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O Barcelona ainda sonha com o título espanhol, por mais que a conquista esteja cada vez mais longe. Nesta quinta-feira, o clube blaugrana pode dar adeus à competição, pois o Real Madrid pode confirmar o troféu caso vença seu compromisso.

E o técnico do Barcelona, Quique Setién, fez questão de enaltecer a campanha do Real Madrid, dizendo que o clube mereceu. No entanto, o comandante também assumiu parte da culpa, pois na volta da competição os catalães eram líderes.