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futebol

Sete jogos, início do Carioca e dois clássicos: Botafogo terá março agitado

Temporada 2021 do Alvinegro começa nesta quarta-feira, com o Estadual; mês trará apenas uma "semana cheia" para o treinador Marcelo Chamusca...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 09:30
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Sem folga. Mesmo com o recente fim do Campeonato Brasileiro, o Carioca já bate à porta do Botafogo. O clube de General Severiano estreia na competição na quarta-feira, diante do Boavista, no Estádio Nilton Santos, e ficará completamente envolvido com os compromissos do Estadual durante março.
O mês, inclusive, não promete vida fácil para Marcelo Chamusca, novo técnico do Glorioso. O comandante só terá uma "semana livre" - quando há treinos nos cinco dias da semana - durante março, mesmo sendo apenas o começo da temporada 2021.
Este período de treinos livre acontecerá entre a partida contra o Bangu, pela terceira rodada, e o duelo diante do Vasco, no quarto compromisso do clube no Campeonato Carioca.
O Botafogo jogará sete vezes em março, sendo quatro vezes no Estádio Nilton Santos, em casa, e três fora. Além disto, terá dois clássicos - que, inclusive, virão em sequência -, diante de Vasco, no dia 21, e Flamengo, três dias depois.
Vale ressaltar que a fase preliminar do Carioca, desta forma, é disputada em pontos corridos entre todos os participantes. O Botafogo, portanto, enfrentará todos os times do Estadual na Taça Guanabara. Os quatro melhores colocados vão para a semifinal.CALENDÁRIO DO BOTAFOGO EM MARÇO:03/03 - Quarta-feira - Boavista - 18h - Estádio Nilton Santos08/03 - Segunda-feira - Resende - 21h - Estádio Nilton Santos13/03 - Sábado - Bangu - 21h - Local a confirmar21/03 - Domingo - Vasco - 18h - Maracanã24/03 - Quarta-feira - Flamengo - Horário a confirmar - Estádio Nilton Santos28/03 - Domingo - Nova Iguaçu - Local a confirmar - 17h31/03 - Quarta-feira - Madureira - 17h - Estádio Nilton Santos

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