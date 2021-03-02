Sete jogos, início do Carioca e dois clássicos: Botafogo terá março agitado

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Sem folga. Mesmo com o recente fim do Campeonato Brasileiro, o Carioca já bate à porta do Botafogo. O clube de General Severiano estreia na competição na quarta-feira, diante do Boavista, no Estádio Nilton Santos, e ficará completamente envolvido com os compromissos do Estadual durante março.

O mês, inclusive, não promete vida fácil para Marcelo Chamusca, novo técnico do Glorioso. O comandante só terá uma "semana livre" - quando há treinos nos cinco dias da semana - durante março, mesmo sendo apenas o começo da temporada 2021.

Este período de treinos livre acontecerá entre a partida contra o Bangu, pela terceira rodada, e o duelo diante do Vasco, no quarto compromisso do clube no Campeonato Carioca.

O Botafogo jogará sete vezes em março, sendo quatro vezes no Estádio Nilton Santos, em casa, e três fora. Além disto, terá dois clássicos - que, inclusive, virão em sequência -, diante de Vasco, no dia 21, e Flamengo, três dias depois.