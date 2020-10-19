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Sete brasileiros concorrem ao prêmio Bola de Ouro de melhores da história

Messi é o favorito para levar prêmio pela ponta esquerda, apesar da disputa com Garrincha. Ronaldo é forte nome para prêmio de melhor centroavante do futebol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2020 às 09:36

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 09:36

Crédito: AFP
A revista “France Football” revelou os nomes dos atacantes que irão disputar a Bola de Ouro Dream Team, evento que irá selecionar os melhores jogadores por posição da história do futebol. O setor ofensivo é dividido pela ponta esquerda, direita e centroavantes, com 10 nomes selecionados em cada grupo para apenas um ser escolhido.
Messi é o favorito na disputa pela posição de ponta direita, uma vez que é o maior vencedor de Bolas de Ouro da história. O argentino irá enfrentar grandes nomes do futebol, como os brasileiros Garrincha e Jairzinho. Além deles, Robben, Beckham, George Best, Eto’o, Figo, Kevin Keegan e Stanley Matthews estão na disputa.
No lado oposto, três brasileiros estão concorrendo ao prêmio, como Ronaldinho Gaúcho, Rivelino e Rivaldo. A lista é completada com Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Ryan Giggs, Oleg Blockhine, Dragan Dzajic, Karl-Heinz Rummenigge e Hristo Stoichkov. Não há um candidato favorito para a vitória do prêmio.
Já no centro do ataque há três personagens da bola que são fortes concorrentes para a vitória do prêmio: Johan Cruyff, Ronaldo e Eusébio. Romário também está na lista ao lado de grandes nomes, como Dennis Bergkamp, Kenny Dalglish, Sándor Kocsis, Gerd Muller, Van Basten e George Weah.

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